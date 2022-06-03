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    Yeşilçam'ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

    Oynadığı yardımcı rollerle Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında yaşamını yitirdi.
    • 03.06.2022 - 04:38
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    Yeşilçam'ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

    Yıkılmaz'ın cenazesinin, bugün Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre; Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını şu ifadelerle paylaştı:

    "İçimden bir parça koptu"

    "İçimden bir parça koptu. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye’de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun."

     

    Yeşilçam ın Rambo su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti #1

    Yeşilçam ın Rambo su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti #2

    Yeşilçam ın Rambo su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti #3

    Yeşilçam ın Rambo su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti #4

    Yeşilçam ın Rambo su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti #5

    Yeşilçam ın Rambo su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti #6


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