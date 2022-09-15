Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tarık Akan'ın aramızdan ayrılışının 6'ıncı yılı

Yeşilçam Sineması'nın sevilen ve yakışıklı oyuncusu Tarık Akan'ın vefatının üzerinde altı sene geçti.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan Tarık Akan, Hüseyin Yaşar Üregül ile Yaşar Üregül çiftinin üçüncü çocuğu olarak 13 Aralık 1949'da dünyaya geldi.

AA'da yer alan habere göre asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan sanatçı, subay olan babasının görevi dolayısıyla Erzurum Dumlupınar İlkokulu'nda başladığı eğitimini Kayseri'de sürdürdü.

Babasının emekliliğinin ardından ailesiyle İstanbul'da yaşamaya başlayan Tarık Akan, ortaokul ve liseyi Bakırköy'de tamamladı. Sanatçı, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden ayrılarak, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'na girdi.

"Zengin aile çocuğu değilim"

Gazetelerde çıkan, "Zengin aile çocuğunu oynuyorum ama ben öyle değilim ki. Öyle de büyümedim." sözleriyle 1970'li yıllarda Yeşilçam'da canlandırdığı yakışıklı ve zengin genç "Ferit" karakterine göndermede bulunan sanatçı, katıldığı bir televizyon programında yaşamının gerçek yüzünü şu sözlerle aktarmıştı: "Ben emekli bir albay çocuğuyum. Bütün yaşantımız Anadolu'da, dağların tepesinde geçmiş. İlk kez, ortaokul son sınıfta İzmit'e geldiğim zaman denizi orada gördüm. Türkçem bile bozuk. Kayseri'de uzun süre kalmışız. Kars'ta, Erzurum'da kalmışız. Çocuklarla oynaya oynaya, onların diksiyonunu almışım. Ama sonra İstanbul'da düzeldi. Bakırköy'e geldik. Zar zor yaşıyoruz. Evde, dedem, abim ve ablam var. Öyle kalabalık bir aileyiz. Babam emeklilikten sonra Kasımpaşa'da düğün salonunda müdürlük yapıyordu. Gece yarısı geliyordu. Ben liseye gidiyorum, para yetmiyordu. Lise bittiği ara, geçimimi sağlamak için, arkadaşlarımla işportacılığa başladık."





Sinema Artist Yarışması'nda birinci oldu

Tarık Akan, 1970'te "Kozalak Zeki" lakaplı arkadaşı Zeki İrfanoğlu'nun ısrarıyla girdiği "Ses" dergisinin "Sinema Artist Yarışması"nda birinci oldu, Yönetmen Mehmet Dinler'in "Solan Bir Yaprak Gibi" adlı filmiyle 1971'de sinemaya adım atan sanatçı, filmin ardından Tarık Akan adını kullanmaya başladı.

Uzun boyu, yeşil gözleri ve sempatik tarzıyla izleyenlerin beğenisini kazanan sanatçı, aynı yıl Sadık Şendil'in kaleme aldığı, Orhan Aksoy'un yönettiği "Emine" filminde, Filiz Akın ile başrolü paylaştı.

Sinemanın unutulmaz ismi

Bir dönem "Kartpostal Çocuk" olarak anılan Akan, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı ve Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden, 1973 yapımı "Canım Kardeşim" ile 1974 yapımı "Hababam Sınıfı"nda başrol oynadı.

Sanatçı, 1970-1975'te, yılda 12 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.

Oynadığı filmlerde genellikle "Ferit" adını kullanan Akan, Gülşen Bubikoğlu ile "Ah Nerede", Emel Sayın ile "Mavi Boncuk", Hülya Koçyiğit ile "Sev Kardeşim", Hale Soygazi ile "Gece Kuşu Zehra" filmlerinde rol aldı. Filmler, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Tarzıyla 1970'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın jönleri arasına girdi

Tarzıyla 1970'li yıllara damgasını vurarak, Yeşilçam'ın jönleri arasına giren ve her rolün altından başarıyla kalkan Akan, 1977'de Zeki Ökten'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Sürü" filminin ardından politik filmlerde rol almaya başladı.

Tarık Akan öldü

Barış Zeki, Yaşar Özgür ve Özlem isimli üç çocuğu bulunan ve bütün servetini yardım vakıf ve kuruluşlarına bağışlayan usta oyuncu, 16 Eylül 2016'da, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşama veda etti.