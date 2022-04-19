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    Yılın en çok hasılat yapan filmi 750 milyon dolar ile The Batman oldu

    The Batman filmi yayınladığı günden beri adeta gişe rekor kırdı. Film, 750 milyon dolar hasılat elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:34
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    Yılın en çok hasılat yapan filmi 750 milyon dolar ile The Batman oldu

    Warner Bros ve DC'nin The Batman filmi, küresel gişede 750 milyon dolar sınırını aştı ve yılın en çok hasılat yapan filmi unvanını sağlamlaştırdı.

    Beyazperde'nin haberine göre film, toplam hasılatının 365 milyon dolarlık kısmını ABD ve Kanada'dan elde ederken, diğer pazarlardan 386.1 milyon dolar kazandı.

    Yılın en çok hasılat yapan filmi 750 milyon dolar ile The Batman oldu #1

    "Tebrik ediyoruz"

    Filmin etkileyici başarısı üstüne, Warner Bros'un Yurtiçi Dağıtım Başkanı Jeff Goldstein, "Ülke genelindeki sinemalarda gördüğümüz inanılmaz tepki, hem bu ikonik DC Süper Kahramanının kalıcı gücünün hem de harika filmleri büyük ekranda deneyimlemek isteme iştahının bir kanıtıdır. Bu etkileyici dönüm noktasına ulaşmamızda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" açıklamasında bulundu.


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