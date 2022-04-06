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    Yönetmen Asghar Farhadi'ye belgeselimi çaldın suçlaması

    İrenlı yönetmen Asghar Farhadi'nin ödül alan belgeseli "A Hero", öğrencisinin olduğu gerekçesiyle tartışmaların odağında.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 13:06
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    Yönetmen Asghar Farhadi'ye belgeselimi çaldın suçlaması

    Dünyaca ünlü Oscarlı İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin 2021'de Cannes ödülü kazandığı "A Hero" belgeselinin, aslında öğrencisinin projesi olduğu iddalarıyla gündemde.

    Yönetmenin eski bir öğrencisi olan Azadeh Masihzadeh, yönetmenin 'A Hero' filminin senaryosunu All Winner All Losers adlı belgeselinden çaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

    Yönetmen Asghar Farhadi ye belgeselimi çaldın suçlaması #1

    REKOR SAYIDA İZLENME

    Farhadi'nin hem yazıp hem yönettiği A Hero, dünya çapında 2 milyon dolar gişe yapmıştı. İran mahkemesinin yönetmeni suçlu bulması halinde, Farhadi'nin hapishaneye girme veya filmden kazanılan tüm kazançtan men edilme ihtimali var.


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