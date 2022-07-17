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Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atan yönetmen Erden Kıral, 80 yaşında hayatını kaybetti.