Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
364.086
0.46%
BTXN Coin
7.17
-2.31%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

    Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atan yönetmen Erden Kıral, 80 yaşında hayatını kaybetti.
    • 17.07.2022 - 23:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

    Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan yönetmen Erden Kıral, vücut enfeksiyonu nedeniyle 10 gün önce Kumluca'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

    Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi

    DHA'nın haberine göre; beyin kanaması geçiren Kıral, çoklu organ yetmezliği nedeniyle buğun öğleden sonra hayatını kaybetti.

    Yönetmen Erden Kıral'ın cenazesinin, yakınları tarafından Kumluca'daki özel hastaneden alınıp İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

    Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti #1

    Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti #2

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Amerikalı gelin Acaru, Amasya'da dünyaevine girdi
    Yaşam

    Amerikalı gelin Acaru, Amasya'da dünyaevine girdi

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    'Enerji politikaları yüksek enflasyona sebep olacak'
    Dünya

    'Enerji politikaları yüksek enflasyona sebep olacak'

    Görüş Bildir