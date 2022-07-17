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Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti
Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atan yönetmen Erden Kıral, 80 yaşında hayatını kaybetti.
- 17.07.2022 - 23:00
Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan yönetmen Erden Kıral, vücut enfeksiyonu nedeniyle 10 gün önce Kumluca'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi
DHA'nın haberine göre; beyin kanaması geçiren Kıral, çoklu organ yetmezliği nedeniyle buğun öğleden sonra hayatını kaybetti.
Yönetmen Erden Kıral'ın cenazesinin, yakınları tarafından Kumluca'daki özel hastaneden alınıp İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.