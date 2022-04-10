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    Yönetmen Tekin Girgin, Emmy Ödülleri jürisine seçildi

    Türk yönetmen Tekin Girgin, ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2022 Emmy Ödülleri'nin jürisine seçildi.
    • AA
    • 10.04.2022 - 09:10
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    Yönetmen Tekin Girgin, Emmy Ödülleri jürisine seçildi

    Yönetmen Tekin Girgin, yaptığı açıklamada, Emmy Ödülleri'nin Uluslararası Emmy, Daytime Emmy ve Primetime Emmy olarak 3 kategoriye ayrıldığını belirterek 64. Daytime Emmy ve 74. Primetime Emmy jürisine seçildiğini söyledi.

    Bu jüriye seçilmiş olmaktan dolayı son derece gururlu olduğunu belirten Girgin, "Yazar ve yönetmen olarak Hollywood gibi dünyanın film merkezinde Emmy'nin jüri üyeliğine katılmak inanılmaz bir duygu" dedi.

    Yönetmen Tekin Girgin, Emmy Ödülleri jürisine seçildi #1

    "Hiçbir şey imkansız değil"

    Girgin, başarı için akıllıca ve çok çalışmak gerektiğini vurgulayarak "Bir Türkiye vatandaşı olarak bu duyguyu yaşamak bence, gelecek kuşaktaki gençlere bir örnek olması ve gençlerin hayallerinin peşinde gitmesini, ümitlerini kaybetmemesini, hiçbir şeyin imkansız olmadığının en somut örneğidir." ifadelerini kullandı.


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