Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.521
0.50%
BTXN Coin
5.45
-0.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Yunus Çocuk animasyon filmi, gösterime girdi

    Yunuslarla birlikte büyüyen bir çocuğun hikayesini konu edinen Türk-İran yapımı Yunus Çocuk animasyon filmi, Türk izleyicisi ile buluştu. Film, 2 Aralık'ta gösterime girdi.
    • 04.12.2022 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yunus Çocuk animasyon filmi, gösterime girdi

    Okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebek...

    Onların dünyası rengarenk, eğlenceli ve sevgi dolu...

    Hiç fark etmedi kendisinin insan olduğunu. Çünkü onu bulan Nana (anne yunus) ona kendi yavrusu gibi baktı; onu sevdi ve tüm kötülüklerden korudu. Ama Yunus Çocuk oraya ait değildi ve bunu anladığında gerçeğin peşine düştü.

    İşte o zaman Yunus Çocuk’u okyanusun derinliklerinde istemeyen ahtapotun eline büyük bir koz geçti ve onu balık olmadığı için karaya sürgüne göndermeye karar verdi.

    Ama peki ne olmuştu da Yunus Çocuk okyanusta büyümüştü ve yaşayabilmişti?

    Macera yeni başlıyordu…

    Tek öğrenebildiği şeyse bir uçak kazası, enkazın olduğu yerde bulduğu kolye ve kolyenin üzerinde resmini gördüğü o kadın…

    Tüm bu soruların cevabı 2 Aralık 2022’de son buldu!

    “Yunus Çocuk” animasyon filmi, gösterime girdiği her ülkede gişe rekorları kırdı. 2 Aralık 2022’de CGV Mars tarafından dağıtımı üstlenilen film, Türk izleyicisiyle de buluştu.

    Yüksek bir teknoloji kullanılarak hazırlandı

    Birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği Yunus Çocuk animasyon sinema filmi, geleneksel animasyon çizgi filmlerine göre çok daha yüksek teknoloji kullanılarak hazırlandı.

    Yunus Çocuk animasyon filmi, gösterime girdi #1

    ‘Sadece Hollywood yapar’

    algısını kırdı Dünyanın en büyük animasyon stüdyolarının ünlü animasyon filmlerini aratmayacak kalitede olan Yunus Çocuk animasyon filmi, ‘Sadece Hollywood yapar’ önyargısını da kırdı.

    FİLMİN KÜNYESİ

    YAPIM : SKY FRAME STUDIO & AGAH FİLM TÜRKİYE

    DAĞITIM : CGV Mars D.

    SÜRE : 85 Dakika

    VİZYON : 02 ARALIK 2022

    İRAN PROJE EKİBİ

    Senarist & Yönetmen : Mohammed Kheirandish Yapımcı : Mohammed Hamedani

    Sanat Yönetmeni : Mahdi Farsi Teknik

    Yönetmen : Mostafa Arı Müzik Tasarım : Behzad

    TÜRKİYE PROJE EKİBİ

    Şarkı ve Diyalog Uyarlama : Yektacan Özçift Süpervizör : Selçuk Mutlu

    Seslendirme Yönetmeni : Didem Atlıhan Genel Koordinatör : Mustafa Kuyulu

    Proje Koordinatörü : Fatih Üzgaş Proje Danışmanı : Mesut Çınar

    Basın ve PR Danışmanı : Meltem Göl Hemmatirad

    Ses Stüdyosu : GobaVO Cast Direktörü : Özlem Akın

    Ses Mühendisi : Hamza Karataş

    Solist : Esra Bilgiç

    Müzik Düzenleme : Ahmet Üstüner Abdi

    SES KADROSU ve SESLENDİRDİKLERİ KARAKTERLER

    Burak Sergen –Dobi

    Esra Bilgiç - Nana

    Yetkin Dikinciler – Kaptan

    Murvarid Özge Yağız – Mia

    Ömer Faruk Çalışkan – Yunus Çocuk

    Didem Atlıhan - Kartopu

    Ali Nuri Türkoğlu – Kaptan Nubar

    Atilla Şendil - Ahtapot

    Bahtiyar Engin – Bilge Kaplumbağa

    Bedia Ener – Büyükanne Zar

    Selen Öztürk – Milya

    Rüzgâr Aksoy – Uçan Balık

    Zeynep Kankonde – Zupa

    Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı

    Orçun İynemli – Yılan Balığı

    Doğu Aytun – Kara Herkül

    Dündar Müftüoğlu – Gorti

    Galip Erdal – Fasid

    Gökmen Bayraktar - Jasim

    Özgür Özdural - Yengeç

    Altan Alkan – Balıkçı

    Osman Doğan - Gulam


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    105’lik Hayriye Nine, ilk kez uçağa bindi
    Yaşam

    105’lik Hayriye Nine, ilk kez uçağa bindi

    Kara yollarında çalışma var mı? 3 Aralık 2022 son durum
    Yaşam

    Kara yollarında çalışma var mı? 3 Aralık 2022 son durum

    Görüş Bildir