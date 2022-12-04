Yunus Çocuk animasyon filmi, gösterime girdi

Yunuslarla birlikte büyüyen bir çocuğun hikayesini konu edinen Türk-İran yapımı Yunus Çocuk animasyon filmi, Türk izleyicisi ile buluştu. Film, 2 Aralık'ta gösterime girdi.

Okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebek...

Onların dünyası rengarenk, eğlenceli ve sevgi dolu...

Hiç fark etmedi kendisinin insan olduğunu. Çünkü onu bulan Nana (anne yunus) ona kendi yavrusu gibi baktı; onu sevdi ve tüm kötülüklerden korudu. Ama Yunus Çocuk oraya ait değildi ve bunu anladığında gerçeğin peşine düştü.

İşte o zaman Yunus Çocuk’u okyanusun derinliklerinde istemeyen ahtapotun eline büyük bir koz geçti ve onu balık olmadığı için karaya sürgüne göndermeye karar verdi.

Ama peki ne olmuştu da Yunus Çocuk okyanusta büyümüştü ve yaşayabilmişti?

Macera yeni başlıyordu…

Tek öğrenebildiği şeyse bir uçak kazası, enkazın olduğu yerde bulduğu kolye ve kolyenin üzerinde resmini gördüğü o kadın…

Tüm bu soruların cevabı 2 Aralık 2022’de son buldu!

“Yunus Çocuk” animasyon filmi, gösterime girdiği her ülkede gişe rekorları kırdı. 2 Aralık 2022’de CGV Mars tarafından dağıtımı üstlenilen film, Türk izleyicisiyle de buluştu.

Yüksek bir teknoloji kullanılarak hazırlandı

Birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği Yunus Çocuk animasyon sinema filmi, geleneksel animasyon çizgi filmlerine göre çok daha yüksek teknoloji kullanılarak hazırlandı.

‘Sadece Hollywood yapar’

algısını kırdı Dünyanın en büyük animasyon stüdyolarının ünlü animasyon filmlerini aratmayacak kalitede olan Yunus Çocuk animasyon filmi, ‘Sadece Hollywood yapar’ önyargısını da kırdı.

FİLMİN KÜNYESİ

YAPIM : SKY FRAME STUDIO & AGAH FİLM TÜRKİYE

DAĞITIM : CGV Mars D.

SÜRE : 85 Dakika

VİZYON : 02 ARALIK 2022

İRAN PROJE EKİBİ

Senarist & Yönetmen : Mohammed Kheirandish Yapımcı : Mohammed Hamedani

Sanat Yönetmeni : Mahdi Farsi Teknik

Yönetmen : Mostafa Arı Müzik Tasarım : Behzad

TÜRKİYE PROJE EKİBİ

Şarkı ve Diyalog Uyarlama : Yektacan Özçift Süpervizör : Selçuk Mutlu

Seslendirme Yönetmeni : Didem Atlıhan Genel Koordinatör : Mustafa Kuyulu

Proje Koordinatörü : Fatih Üzgaş Proje Danışmanı : Mesut Çınar

Basın ve PR Danışmanı : Meltem Göl Hemmatirad

Ses Stüdyosu : GobaVO Cast Direktörü : Özlem Akın

Ses Mühendisi : Hamza Karataş

Solist : Esra Bilgiç

Müzik Düzenleme : Ahmet Üstüner Abdi

SES KADROSU ve SESLENDİRDİKLERİ KARAKTERLER

Burak Sergen –Dobi

Esra Bilgiç - Nana

Yetkin Dikinciler – Kaptan

Murvarid Özge Yağız – Mia

Ömer Faruk Çalışkan – Yunus Çocuk

Didem Atlıhan - Kartopu

Ali Nuri Türkoğlu – Kaptan Nubar

Atilla Şendil - Ahtapot

Bahtiyar Engin – Bilge Kaplumbağa

Bedia Ener – Büyükanne Zar

Selen Öztürk – Milya

Rüzgâr Aksoy – Uçan Balık

Zeynep Kankonde – Zupa

Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı

Orçun İynemli – Yılan Balığı

Doğu Aytun – Kara Herkül

Dündar Müftüoğlu – Gorti

Galip Erdal – Fasid

Gökmen Bayraktar - Jasim

Özgür Özdural - Yengeç

Altan Alkan – Balıkçı

Osman Doğan - Gulam