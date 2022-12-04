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- Yunus Çocuk animasyon filmi, gösterime girdi
Yunus Çocuk animasyon filmi, gösterime girdi
- 04.12.2022 - 08:54
Okyanus altında balıklarla büyüyen bir bebek...
Onların dünyası rengarenk, eğlenceli ve sevgi dolu...
Hiç fark etmedi kendisinin insan olduğunu. Çünkü onu bulan Nana (anne yunus) ona kendi yavrusu gibi baktı; onu sevdi ve tüm kötülüklerden korudu. Ama Yunus Çocuk oraya ait değildi ve bunu anladığında gerçeğin peşine düştü.
İşte o zaman Yunus Çocuk’u okyanusun derinliklerinde istemeyen ahtapotun eline büyük bir koz geçti ve onu balık olmadığı için karaya sürgüne göndermeye karar verdi.
Ama peki ne olmuştu da Yunus Çocuk okyanusta büyümüştü ve yaşayabilmişti?
Macera yeni başlıyordu…
Tek öğrenebildiği şeyse bir uçak kazası, enkazın olduğu yerde bulduğu kolye ve kolyenin üzerinde resmini gördüğü o kadın…
Tüm bu soruların cevabı 2 Aralık 2022’de son buldu!
“Yunus Çocuk” animasyon filmi, gösterime girdiği her ülkede gişe rekorları kırdı. 2 Aralık 2022’de CGV Mars tarafından dağıtımı üstlenilen film, Türk izleyicisiyle de buluştu.
Yüksek bir teknoloji kullanılarak hazırlandı
Birbirinden ünlü isimlerin seslendirdiği Yunus Çocuk animasyon sinema filmi, geleneksel animasyon çizgi filmlerine göre çok daha yüksek teknoloji kullanılarak hazırlandı.
‘Sadece Hollywood yapar’
algısını kırdı Dünyanın en büyük animasyon stüdyolarının ünlü animasyon filmlerini aratmayacak kalitede olan Yunus Çocuk animasyon filmi, ‘Sadece Hollywood yapar’ önyargısını da kırdı.
FİLMİN KÜNYESİ
YAPIM : SKY FRAME STUDIO & AGAH FİLM TÜRKİYE
DAĞITIM : CGV Mars D.
SÜRE : 85 Dakika
VİZYON : 02 ARALIK 2022
İRAN PROJE EKİBİ
Senarist & Yönetmen : Mohammed Kheirandish Yapımcı : Mohammed Hamedani
Sanat Yönetmeni : Mahdi Farsi Teknik
Yönetmen : Mostafa Arı Müzik Tasarım : Behzad
TÜRKİYE PROJE EKİBİ
Şarkı ve Diyalog Uyarlama : Yektacan Özçift Süpervizör : Selçuk Mutlu
Seslendirme Yönetmeni : Didem Atlıhan Genel Koordinatör : Mustafa Kuyulu
Proje Koordinatörü : Fatih Üzgaş Proje Danışmanı : Mesut Çınar
Basın ve PR Danışmanı : Meltem Göl Hemmatirad
Ses Stüdyosu : GobaVO Cast Direktörü : Özlem Akın
Ses Mühendisi : Hamza Karataş
Solist : Esra Bilgiç
Müzik Düzenleme : Ahmet Üstüner Abdi
SES KADROSU ve SESLENDİRDİKLERİ KARAKTERLER
Burak Sergen –Dobi
Esra Bilgiç - Nana
Yetkin Dikinciler – Kaptan
Murvarid Özge Yağız – Mia
Ömer Faruk Çalışkan – Yunus Çocuk
Didem Atlıhan - Kartopu
Ali Nuri Türkoğlu – Kaptan Nubar
Atilla Şendil - Ahtapot
Bahtiyar Engin – Bilge Kaplumbağa
Bedia Ener – Büyükanne Zar
Selen Öztürk – Milya
Rüzgâr Aksoy – Uçan Balık
Zeynep Kankonde – Zupa
Uras Benlioğlu – Kirpi Balığı
Orçun İynemli – Yılan Balığı
Doğu Aytun – Kara Herkül
Dündar Müftüoğlu – Gorti
Galip Erdal – Fasid
Gökmen Bayraktar - Jasim
Özgür Özdural - Yengeç
Altan Alkan – Balıkçı
Osman Doğan - Gulam