Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk kareler paylaşıldı

Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nden ilk fotoğraflar yayınlandı.

Amazon, Amazon Prime Video için Yüzüklerin Efendisi dizisinin çalışmalarını sürdürüyor.

Merakla beklenen diziden ilk fotoğraflar seyircilerle paylaşıldı.

2 EYLÜL 2022'DE SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Orijinal ismi 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' olacak olan dizi, 2 Eylül 2022'de seyirciyle buluşacak.

Dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.