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- Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisi Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri'nden ilk fotoğraflar yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 03:04
- Güncelleme : 13.02.2022 - 03:16
Amazon, Amazon Prime Video için Yüzüklerin Efendisi dizisinin çalışmalarını sürdürüyor.
Merakla beklenen diziden ilk fotoğraflar seyircilerle paylaşıldı.
2 EYLÜL 2022'DE SEYİRCİYLE BULUŞACAK
Orijinal ismi 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' olacak olan dizi, 2 Eylül 2022'de seyirciyle buluşacak.
Dizi evrendeki İkinci Çağ döneminde geçecek. Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi İkinci Çağ'daki birçok önemli konuyu işleyecek.