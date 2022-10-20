Zamanın kıymetini bilenler için Her Şeyin Bir Saati Var sergisi

Zamanın kıymetini bilenler için Her Şeyin Bir Saati Var sergisi

Her Şeyin Bir Saati Var sergisi, zamanın kıymetini bilenleri ağırlıyor. Sergide birbirinden nostaljik saatleri görmek mümkün.

Fatih Merkez Kütüphanesi içindeki Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayan Her Şeyin Bir Saati Var sergisinde, eski saatlerden zamanı konu alan eserlere, ilgi çekici bir seçki yer alıyor.

Serginin küratörü Osman Özsoy, yaptığı açıklamada, 2020'de hizmete sunulan galeride, üçüncü kez sergi açıldığını söyledi.

Özsoy, "Bu binanın içinde aynı zamanda 500 kişilik bir kütüphane var. Kütüphaneyi genelde gençler kullanıyor. Çok büyük ve çok şık bir kütüphane. Biz burada daha çok gençlerin ilgisini çekebilecek sergiler açmaya gayret ediyoruz." dedi.

Zaman ve saat kavramı

AA'da yer alan habere göre; Özsoy; "Bir saniye aslında kainatta çok uzun bir zaman dilimi. Bir saatin kadranına bakarsanız saniyeler, dakikalar, günler, haftalar akıp geçiyor. Dolayısıyla saat ve zaman kavramı ki saatten kastımız bizzat zamanın kendisidir, çok önemli. Özellikle gençler için çok önemli. Bu kütüphaneye gelen gençler, sergi salonunun hemen önünden geçip, genelde cep telefonlarındaki saatlere, kimi endişeyle kimi sevinçle bakıyor. Genelde bizim saate bakışımız endişelidir. 'Geç kaldık. Erken gitmemiz lazım. Zamanı iyi kullanamadık. Sınavda zamanı iyi kullanmak lazım. Günlerimizi bereketli geçirmemiz lazım.' denir. Dolayısıyla zaman ve onun üzerinde saat kavramını işleyen bir şey yapalım dedik." diye konuştu.









Yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek

Ziyaretçilere, arşiv fotoğraflarıyla sergilenen eserlerin ve konuyla ilgili makalelerin yer aldığı Her Şeyin Bir Saati Var-Zamanda Bir Gezinti sergi kitabı da hediye ediliyor.

Sergi yıl sonuna kadar görülebilecek.