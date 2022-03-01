Zendaya başrollü Euphoria'nın 3. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Son 10 yılda 'hakkında en çok tweet atılan' Emmy ödüllü dizi Euphoria, 27 Şubat'ta ikini sezon finaliyle yayınlandı. Peki Euphoria 3. sezon gelecek mi, ne zaman? İşte Euphoria 3. sezon tarihi...

HBO'nun Zendaya'nın başrolünde yer aldığı popüler gençlik dizisi "Euphoria"nın akıbetine dair müjdeli haber geldi.

27 Şubat'ta ikinci sezon finaliyle veda eden Euphoria, 3. sezon onayını da aldı.

Yönetmen koltuğunda Augustine Frizzell’in oturduğu aynı isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Euphoria’da 17 yaşındaki Rue’nun hikayesi anlatılıyor.

Zendaya’nın hayat verdiği Rue’nun anlattığı hikayeler; seks, kimlik arayışı, travma, sosyal medya, uyuşturucu, aşk ve arkadaşlık gibi temaları ele alıyor.

Euphoria'nın oyuncu kadrosunda Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Alexa Demie, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Algee Smith, Barbie Ferreira, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid ve Austin Abrams gibi isimler yer alıyor.

Dizinin sıkı takipçileri “Euphoria dizisinde 3. sezonun var mı”, “Euphoria 3. sezon gelecek mi” merak ediyor. İşte Euphoria 3. sezona dair bilgiler...

EUPHORIA 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Euphoria dizisinde 3. sezonun olacağı resmi olarak duyuruldu.

4 Şubat 2022 itibariyle, HBO ve Euphoria, gösterinin üçüncü bölümünün resmi olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Euphorie resmi Twitter hesabı, “#EUPHORIA 3. sezon için yenilendi.” tweetiyle takipçilerine yeni sezonu duyurdu.

İlk iki sezonu 8 bölümden oluşan, ayrıca iki özel bölümü bulunan Euphoria'nın 3. sezon bölüm sayısı ya da yayın tarihi ile ilgili henüz bir detay verilmedi.