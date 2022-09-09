Zeugma Mozaik Müzesi 11 yıldır bölge turizmine katkı sunuyor

Gaziantep'te bulunan "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, açıldığı günden bu yana bölge turizmine katkı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan Zeugma Mozaik Müzesi, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri sayılıyor.

AA'da yer alan habere göre; başta Çingene kızı mozaiği, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaiklerin sergilendiği müzede,Çingene kızı mozaiğinin ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçası da yer alıyor.

2 milyon 271 bin ziyaretçiyi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip olan ve Roma imparatorluk döneminde sanatın ulaştığı zirve noktanın örneklerinin görüldüğü müze, kurulduğu 2011'de 71 bin 323 ziyaretçi ağırlarken bu sayı 2022'nin 8 ayında 250 bin oldu. Zeugma Mozaik Müzesi kurulduğu günden bu yana ise 2 milyon 271 bin 853 ziyaretçiye kapılarını açtı.

"Dünyanın en fazla renk skalası olan müzelerinden"

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Zeugma Mozaik Müzesi'nin ülkenin en önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 7 bin metrekarelik mozaiklerin sergileme alanıyla dünyanın en büyük sergileme alanına sahip mozaik müzesi olduğunu ifade eden Çomak, şunları kaydetti:

"Müzemize özellikle yurt dışından gelen çok yoğun bir ziyaretçi kitlesi gördük. Çünkü Çingene kızı gibi çok önemli marka değerine sahip bir mozaiğe sahip. Yine bronzdan yapılmış Mars Heykeli, Okeanos ve Tethys mozaiği, Poseidon gibi özellikle Roma ve Yunan mitolojisinde çok önemli yeri olan mozaiklerin sergilendiği bir müze. 13 farklı renk skalasıyla dünyanın en fazla renk skalası olan ve lejyonların yaşadığı villalardan çıkarılan mozaiklerin sergilendiği bir müze. Zeugma Mozaik Müzesi bölgeye çok şey katıyor."