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    Zeugma Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

    Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" eseriyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
    • 18.04.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:34
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    Zeugma Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

    Gaziantep'te 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Çingene Kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.

    Zeugma Müzesi ne ziyaretçi ilgisi #1

    Çingene Kızı'na ilgi büyük

    AA'da yer alan habere göre; "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçasının da sergilendiği müze, ilkbaharda turistlerin ilgisi dikkati çekiyor.


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