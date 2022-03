Ziyaretçileri 107 yıl öncesine götüren müze

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı öncülüğünde cephe gerisinde yürütülen sağlık hizmetlerini tarihi alana gelen ziyaretçilere anlatmak için oluşturulan müze duygulandırıyor.

Çanakkale Savaşları'nda, Gelibolu Yarımadası'ndaki muhabereler sırasında cephe gerisinde yürütülen sağlık hizmetlerinin canlandırıldığı 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ile bahçesindeki Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastanesi Açık Hava Sergisi, ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatıyor.

"Eşsiz zafer"in 107. yıl dönümünde Gelibolu Yarımadası'na gelen vatandaşlar, Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği başta olmak üzere savaşın yaşandığı birçok noktada ecdadı yad ediyor.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı öncülüğünde cephe gerisindeki sağlık hizmetlerini tarihi alana gelen ziyaretçilere anlatmak amacıyla oluşturulan ve 10 Ağustos 2021'de açılan 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi ile 18 Mart 2018'de açılışı gerçekleştirilen Alçıtepe Hilal-i Ahmer Hastanesi Açık Hava Sergisi de ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

DUYGULANDIRAN MÜZE

Doktor, hasta bakıcı ve diğer sağlık çalışanlarının Hilal-i Ahmer hastanelerinde yaralı asker ve sivillere verdikleri sağlık hizmetlerinin dönem fotoğraflarından esinlenerek bal mumu heykellerle anlatıldığı müze ve sergiyi ziyaret edenler duygulanıyor.

Müzede ve sergi alanında, hastanelerdeki laboratuvar çalışmalarının, ağız ve diş tedavilerinin, yaralı asker, yaralı kadın ve çocuk koğuşlarının canlandırılması ziyaretçileri adeta o günlere götürüyor.

"CANLANDIRMAK GÜZEL OLUYOR"

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı Alan Kılavuzu Melek Can, söz konusu müze ve serginin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Müzenin, geçmişle günümüz arasında bağlantı kurulması açısından çok güzel bir yer olduğunu anlatan Can, "Ziyaretçilerimiz burada yoğun duygusal anlar yaşıyor. Biz her ne kadar savaşı onlara anlatsak da bu şekilde canlandırmayı görmeleri daha güzel oluyor." dedi.

ANLAMLI MÜZE

Can, 1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin alan kılavuzları ve rehberler tarafından anlatılmasının ziyaretçilerin zihninde canlandırılması adına anlamlı olduğunu vurguladı.

"GAYRET SOPASI"

Can; "Çanakkale cephesi denilince hep fakirlikten, yoksulluktan bahsedilir. Buraya gelen misafir ikinci odaya baktığında bir çayhane gördüğünde çok şaşırıyor. Akabinde bir ameliyat sahnesi var ki insanları hüzünlendiriyor. Morfinin az kaldığı bir dönemde 'gayret sopası' denilen bir çubukla canlı canlı ameliyat yapılması anlatılıyor. Ziyaretçiler, bina içinde ise balmumu heykellerle doktorun yaşadığı heyecanı ve hüznü ile ameliyat yatağındaki askerin acısını da birebir hissedebiliyorlar. Ayrıca o dönem kullanılan malzemeleri yakından görme imkanı buluyorlar."





"BİRE BİR YAŞATILMIŞ"

Can, savaşın sadece askerleri değil, sivilleri de etkilediğini aktararak, ziyaretçilerin, kadın ve çocukların da o dönem yaralandığında ne tür şeylerle karşılaştığını görebildiğine değindi. Ziyaretçilerin, bacağını kaybeden bir askerin geri hizmette görev yapmasının canlandırıldığı bal mumu heykel sahnesini görünce duygulandığını belirten Can, "Pedalla çalışan bir diş dolgu makinesi bile canlandırılmış. Buradaki her şey o dönemin fotoğraflarına bakılarak bire bir yaşatılmaya çalışılmış, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.