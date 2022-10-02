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    Zürich Film Festivali'ne The Swimmers damga vurdu

    60 bin seyirciye ulaşarak uluslararası bir festivale dönen Zürich Film Festivali'nin açılış filminde The Swimmers'a yer verildi. Film, seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 12:02
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    Zürich Film Festivali'ne The Swimmers damga vurdu

    2005 yılı itibarıyla her yılın eylül ayında düzenlenen Zürich Film Festivali, ilgi ile karşılanıyor.

    Gün geçtikçe daha da odak noktası olmayı başaran Zürich Film Festivali,60 bin seyirciye ulaşarak uluslararası bir festivale dönüştü.

    Bu sezon 22 Eylül tarihinde başlayan festival, 2 Ekim’de sona erdi.

    "Yeni yetenekleri keşfetmek"

    Festivalin planlanan odak noktası ise yeni ve yetenekli yönetmenleri ve Almanca konuşulan bölgelerdeki yetenekleri keşfetmek…

    Yarışmada bulunan 4 kategori de, henüz bir veya iki film çekmiş yönetmenlerin filmine ayrıldı.

    Zürich Film Festivali ne The Swimmers damga vurdu #1

    Açılış filminde The Swimmers oynadı

    Bir diğer yandan, yoğun ilgi gören festivalin açılış filminde de ‘The Swimmers’ oynadı. Farklı film festivallerinde de öncelik verilen The Swimmers, Suriyeli göçmenlerin dikkat çekici mücadelesini anlatılıyor.

    Yoğun ilgi gören filmde, Suriyeli yüzücü kardeşlerin savaş altındaki ülkelerinden kaçıp yüzerek Avrupa’ya geçmeleri, ardından Almanya’ya yerleşerek Mülteci Olimpiyat Takımında yüzücü olarak hayatlarına devam etmeleri konu alınıyor.

    Zürich Film Festivali ne The Swimmers damga vurdu #2


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