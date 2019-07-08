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Kültür ve Turizm Bakanlığı konser için Sıla ile anlaştı

Muhalif açıklamalarıyla bilinen Sıla, programının en yoğun olduğu dönemde bakanlıkla anlaştı.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 09:50..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı konser için Sıla ile anlaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaz konserleri kapsamında şarkıcı Sıla ile el sıkıştı.

İzmir'deki konser programına Sıla'nın da dahil edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Öyle ki; Sıla sanatçılığından çok muhalif kimliğiyle öne çıkan bir isim.

"VATAN SAĞOLSUN DEMEYECEĞİM"

Sıla, terör örgütü PKK'nın başlattığı hendek saldırıları karşısında Türkiye'nin tek yürek olduğu günlerde "Başın sağolsun, vatan sağolsun demek istemiyorum. Utanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı konser için Sıla ile anlaştı

YENİKAPI'YA ŞOV DEDİ

Türkiye'nin 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini atlattıktan sonra birlik olduğu günlerde Sıla attığı tweet ile yeniden gündeme gelmişti.

Şarkıcı Sıla, Yenikapı'da düzenlenecek miting için "Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı konser için Sıla ile anlaştı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı konser için Sıla ile anlaştı

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