Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelere zam yaptı

Türkiye'ye en çok turistin geldiği yaz dönemi ortasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin giriş ücretlerine zam yapıldı.

YÜZDE 20 ARTTI

Bakanlık, içlerinde Ayasofya, Topkapı Sarayı, Efes Antik Kenti gibi milyonlarca yerli yabancı turistin ziyaret ettiği müzelerin fiyatlarını yüzde 20 artırdı.

Zam 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere fiyatlara yansıtıldı.

MÜZELERİN YENİ GİRİŞ FİYATLARI

MÜZE ADI ESKİ FİYAT YENİ FİYAT Efes Antik Kenti 60 TL 72 TL Ayasofya 60 TL 72 TL Topkapı Sarayı 60 TL 72 TL Pamukkale 50 TL 60 TL

2018 YILINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere 2018 yılında yüzde 50 zam yapılmıştı. Böylece 1 yılda yüzde 70 oranında zam yapılmış oldu.

MÜZE KART 70 TL

Öte yandan sıklıkla müze gezenlerin tercihi ise Müze Kart. 1 yıllık geçerliliği olan kartla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müzelere girebiliyorsunuz. Müze Kart almak isteyenler tam için; 70TL, öğrenci için 35 TL ödüyor.