Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu kuralı için TFF'ye başvuracak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı, son 20 yıllık süreçte 15 kez değiştirildi.

Yönetim ve federasyon değişiklikleriyle birlikte neredeyse her sezon öncesi veya devre arasında, sisteme müdahale edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen hafta 2026-2027 sezonunda 10 artı 4 yabancı kuralının uygulanacağını söylemişti.

10+4'LÜK YABANCI KURALI

Buna göre kadrodaki 14 yabancı oyuncudan 10'u için kriter yok. 4 futbolcunun 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

Süper Lig kulüpleri yeni kuralın, transferde kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını düşünüyor.

Genç oyuncu transfer ederken menajerlerin elinin güçleneceği düşüncesi hakim.

KULÜPLER TFF'YE GİDECEK

Ayrıca yerli oyuncu piyasasında da artışa sebebiyet vermesi muhtemel görünüyor.

10 artı 4 kuralının mali açıdan zor durumda olan kulüpler için faydalı bir sistem olmayacağı görüşü, Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilecek.

24 Mayıs Pazar günü Esenler Erokspor ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak TFF play-off finalinin ardından gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek son takım da belli olacak.

Önümüzdeki hafta içi yapılacak Kulüpler Birliği toplantısının ardından TFF'ye resmi başvuru yapılacak.