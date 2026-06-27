Kulüpler Birliği'nde gerginlik: Yüksel Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimi tartıştı!

Kulüpler Birliği Vakfı, dün Beşiktaş’ta bulunan bir otelde toplandı.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında bir kavga çıktı.

Hakaret ve tehditlerin yaşandığı tartışmaya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Sportif A.Ş Vekili Abdullah Kavukcu araya girerek müdahale etti.

"DÜNYA PARA KAZANIYORSUNUZ"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Toplantı, yabancı kuralı ve yayın gelirleri gibi konuları görüşmek üzere düzenlendi.

Tartışma, Yüksel Yıldırım'ın "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Devletten bedava arsa alıp bu arsaları satarak dünya para kazanıyorsunuz" sözleriyle başladı.

KARŞILIKLI ATIŞMA

Mahmut Uslu'nun Yüksel Yıldırım'a cevap olarak "Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma." dediği belirtilirken, Yüksel Yıldırım da Mahmut Uslu'ya "Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

"TERBİYELİ OL YOKSA SENİ BURAYA GÖMERİM"

Araya giren Barış Göktürk'ün Yüksel Yıldırım'a sert ifadeler kullanarak "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım. Ben de Sivaslıyım. Oğlum da Amerikalı. Ama senin gibi devşirme değilim. Babamın adı da Yüksel ama senin gibi devşirme değil. Terbiyeli ol yoksa seni buraya gömerim." dediği iddia edildi.

GERİLİM YATIŞTIRILDI

İki camia arasında yaşanan gerilimin diğer başkanların araya girmesiyle yatıştırıldığı ifade edildi.