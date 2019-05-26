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Kumar oynayan 113 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde düzenlenen tombala ve kumar makineleri operasyonlarında 113 kişi gözaltına alındı, 709 aranan şahıs yakalandı.

AA | 26.05.2019 - 12:22..
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi başkanlıklarının koordinesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Kumar oynayan 113 kişi gözaltına alındı

113 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

7 bin 590 ekip ve 28 bin 912 personelin katıldığı uygulamada, 20 bin 780 kahvehane ve kıraathane ile bin 606 dernek ve kooperatif denetlendi. Denetimlerde 113 kişi gözaltına alındı, 709 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca idari işlem yapılan bin 646 kişiye para cezası uygulandı.

Kumar oynayan 113 kişi gözaltına alındı

77 İŞ YERİ KAPATILDI

325 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapıldı. Bu dernekler ve kooperatiflere çeşitli para cezaları uygulanırken 77 iş yeri de kapatıldı.

Kumar oynayan 113 kişi gözaltına alındı

37 KUMAR MAKİNESİ, 25 BİN 560 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde ayrıca 2 tabanca, 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 kesici delici alet, 33 dolu fişek, 10 gram esrar, 22 tombala makinası, 20 kumar amaçlı kullanılan sigaramatik, 37 kumar makinası, 25 bin 560 lira ele geçirildi.

Kumar oynayan 113 kişi gözaltına alındı

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