taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Kumar oynayan 16 kişiye 65 bin lira ceza kesildi

Bartın'da bir eve yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye toplam 65 bin lira para cezası kesildi. Kumar oynatan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA | 29.03.2020 - 16:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bartın'ın Amasra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kum Mahallesi’nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 16 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Kumar oynayan 16 kişiye 65 bin lira ceza kesildi

65 BİN LİRA CEZA

Polis, iskambil kartlarına el koydu. 16 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34 maddesi gereği kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın Valiliği’nin aldığı kararları ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesindeki hükümlere aykırı hareket etmekten toplamda 65 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynayan 16 kişiye 65 bin lira ceza kesildi

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Ayrıca, 16 kişi arasında bulunan K.T. ve A.S. hakkında 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 16 kişiye 65 bin lira ceza kesildi

İlginizi Çekebilir
TEM'deki hırsızlık girişimi ölümle bitti
Polis, hırsızın kazma ve kürekle yaklaşık 35 metre uzunluğunda çukur kazarak elektrik kablolarını çalmaya çalıştığını ve elektrik akımına kapılarak öldüğünü belirledi.
Emekli maaşını dolandırıcılara kaptırdı, eve polis geldi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı adam, evine gelen polislere dolandırıldığını söyleyerek, şikayet dilekçesi yazdırdı. Polis de soruşturma başlattı.
İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın
Okmeydanı’nda polis ekipleri, korona virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan şahıslara yönelik bir tekstil atölyesine baskın düzenledi. Suriyeli iş yeri sahibi ile 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da kaçak kıraathaneye baskın: 25 gözaltı
Keçiören ilçesinde koronavirüs salgınına aldırmayanlar, kaçak kıraathanede oyun oynarken basıldı. Kaçak kıraathanenin girişine yerleştirilen kameralar dikkat çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'den koronavirüs propagandası
HDP'den koronavirüs propagandası
1012
AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı
AB'den Esad'a ateşkese uy çağrısı
96
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor
211
81 ülke IMF'den borç istedi
81 ülke IMF'den borç istedi
200
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
223
Büyükçekmece'de koronaya rağmen ev partisi
Büyükçekmece'de koronaya rağmen ev partisi
432
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı
178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir