Kuraklık ve tuzlu suya rağmen ektiler: Bu bitki çiftçilerin kaderini değiştirdi

Vietnam'ın kıyı bölgeleri, iklim değişikliği ile mücadele ediyor.

Ülkedeki çiftçiler, yıllardır kuraklık ve tuzlu su istilasının tarımsal üretime verdiği zararlarla karşı karşıya.

Dong Thap eyaletine bağlı Tan Phu Dong bölgesinde geliştirilen limon otu üretim modeli, bölge halkının ekonomik durumunu değiştirmeyi başardı.

Gelir kapısı oldu

Ürün yetiştirmede zorluk yaşanan bölgede çiftçiler, kuraklığa ve tuzlu toprak koşullarına dayanıklı limon otuna yöneldi.

Düşük maliyetle yetiştirilebilen bitki, düzenli hasat imkanı sunarak çiftçilere yıl boyunca gelir sağladı.

Bölgedeki üreticiler, limon otunun sadece taze olarak satılmadığını, aynı zamanda uçucu yağ üretiminde de kullanıldığını belirtti.

İş birliği yaptılar

Bölgede oluşturulan üretim zinciri kapsamında çiftçiler, kooperatifler ve işleme tesisleri arasında iş birliği geliştirildi. Bu sayede ürünlerin pazarlanması kolaylaşırken üreticilerin gelirleri de daha istikrarlı hale geldi.

Bir zamanlar kuraklık ve tuzlu su nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan birçok aile, limon otu üretimi sayesinde gelirlerini artırarak yaşam koşullarını iyileştirdi.