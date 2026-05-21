Kurban Bağışı Bayramda Ne Zamana Kadar Yapılır? Son Gün Ne Zaman?

Bağış yapmak isteyenler açısından en güvenli tercih, vekalet ve ödeme işlemini bayram yoğunluğu başlamadan tamamlamaktır.

Geç kalan kişiler için asıl ölçü, bağışın kurban kesim süresi bitmeden vekaletle alınması ve kesimin vaktinde yapılmasıdır. Her yıl miladi tarih değişir, dini ölçü aynı kalır: bağış ne kadar erken yapılırsa takip ve planlama kısmı o kadar rahat ilerler.

Kurban Bağışında Son Gün Ne Zaman?

Kurban bağışında son gün, kurban kesim süresinin bittiği güvacndür. Türkiye’de yaygın dini uygulamaya göre kesim vakti bayramın birinci günü bayram namazından sonra başlar, üçüncü gün güneş batımına kadar sürer.

2026 yılı için tarih hesabı yapıldığında bağışın son günü 29 Mayıs Cuma akşamına denk gelir. Haberlerde sıkça sorulan son gün hangisi sorusunun cevabı, bağışın yapıldığı saatle yakından ilgilidir. Bayramın üçüncü günü içinde verilen vekalet geç kalmış sayılmaz, fakat kesimin güneş batmadan yapılması gerekir.

Bağış kanallarında işlem yoğunluğu yaşanabileceği için ödeme, isim bilgisi ve vekalet onayı mümkün olduğunca erken tamamlanmalıdır. Kurban bağışı bayramın dördüncü gününe bırakıldığında, yaygın Hanefi uygulamasına göre vacip kurban süresi geçmiş kabul edilir.

Farklı fıkhi yorumlarda dördüncü gün için ayrı değerlendirmeler yer alsa da Türkiye’de bağış kampanyalarının büyük bölümü üçüncü gün akşamını esas alır. Bağışçı açısından kafa karıştıran nokta genellikle tatilin dört gün sürmesidir.

Bağış İçin Vekalet Ne Zaman Verilmeli?

Kurban bağışı yaparken vekaletin zamanında verilmesi en kritik konulardan biridir. Bağışçı, kurbanının kendi adına kesilmesini istediğini açık şekilde bildirir.

Vekalet sözlü olarak, yazılı form yoluyla, internet üzerinden ya da telefonla verilebilir. Önemli olan, bağış yapılan tarafa isim ve niyet bilgisinin doğru ulaşmasıdır. Bayramdan önce verilen vekalet, kesim zamanı geldiğinde işlem yapılmasını kolaylaştırır.

Arefe günü ya da daha erken tarihlerde bağış yapan kişiler, kesim sırasının planlanmasına katkı sağlar. Bayram günü bağış yapmak isteyenler için de imkan vardır, fakat kampanyanın kapanış saati kontrol edilmelidir.

Vekalet verilmeden yapılan ödeme tek başına yeterli görülmeyebilir. Bağışçı adına kurban kesileceği için ad soyad, iletişim bilgisi ve kurban türü net olmalıdır. Büyükbaş hisse bağışlarında hisse sayısı, küçükbaş bağışlarda adet bilgisi karışıklık bırakmayacak şekilde kaydedilmelidir.

Aile adına bağış yapılacaksa kimin adına kurban kesileceği önceden kararlaştırılmalıdır. İsim değişikliği gerektiğinde işlem kapanmadan haber verilmesi gerekir.

Arefe Günü Kurban Bağışı Yapılır Mı?

Arefe günü kurban bağışı yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ayrım, bağış işlemi ile kurban kesim zamanının farklı olmasıdır. Arefe günü ödeme yapılır, vekalet verilir ve hazırlık tamamlanır.

Kurban ibadeti ise bayram namazından sonra kesimle yerine getirilir. Arefe gününde bağış yapmak pek çok kişi için daha rahat bir seçenektir. Bayram günü telaşı başlamadan bilgi girişi tamamlanır, aile büyükleriyle niyet konuşulur, bütçe netleşir ve bağışın takip süreci daha sakin ilerler.

Şehir dışında olanlar, yoğun çalışanlar ya da bayram yolculuğuna çıkacak kişiler için arefe günü pratik bir zaman dilimidir. Kurban bağışı son güne bırakılmadığında, bağışçı da daha huzurlu olur. Kesim yapacak ekipler ya da bağış organizasyonu, hayvan seçimi, hisse takibi, kesim sırası ve dağıtım planını daha rahat yönetir.

Yine de arefeden önce işlem yapma mecburiyeti yoktur. Esas şart, kesimin dini süre içinde gerçekleşmesidir. Arefe günü yapılan bağış, doğru niyet ve geçerli vekaletle bayram kesimine hazırlanmış olur.

Bayramın Üçüncü Günü Bağış Kabul Edilir Mi?

Bayramın üçüncü günü kurban bağışı yapılabilir. Fakat saat konusu ihmal edilmemelidir. Güneş batımı yaklaşırken yapılan bağışlarda kesimin zamanında yetişip yetişmeyeceği mutlaka kontrol edilmelidir. Bağış kanalı kesim süresi dolmadan işlemi tamamlayamayacaksa, kurban ibadeti açısından risk oluşur.

Üçüncü gün bağış yapacak kişilerin mümkünse sabah saatlerini tercih etmesi daha sağlıklı olur. Gün içinde verilen vekalet, kesim planına daha rahat alınır. Akşam saatlerine kalan işlemlerde ödeme onayı, sistem yoğunluğu veya bilgi eksikliği gecikme yaratabilir. Son gün bağış yapacaklar için kısa bir telefon teyidi ya da işlem ekranındaki kesim dönemi bilgisi iç rahatlatır.

Son gün içinde işlem yapan bağışçı, bağış makbuzu, vekalet onayı ve kesim bilgilendirmesini dikkatle takip etmelidir. Kesim tamamlandığında mesaj, arama ya da belgeyle bilgi verilmesi beklenir.

Geç Saatte Yapılan Bağışta Nelere Dikkat Edilir?

Geç saatte kurban bağışı yapmak isteyenlerin ilk kontrol etmesi gereken konu, kesim süresinin dolup dolmadığıdır. Üçüncü gün güneş batımı yaklaşmışsa bağış alınsa bile kesimin dini vakit içinde yapılıp yapılmayacağı net öğrenilmelidir.

Net cevap alınmayan işlemler sonraya bırakılmamalıdır. Ödeme ekranında ya da telefon görüşmesinde bağışın hangi kurban dönemi için alındığı açıkça görülmelidir. Bazı kampanyalarda adak, akika, şükür veya nafile kurban seçenekleri yer alabilir. Bayram kurbanı niyetiyle bağış yapılacaksa seçilen alanın udhiyye veya vacip kurban bağışı olduğundan emin olunmalıdır.

Bağışçı bilgileri eksiksiz yazılmalıdır. İsim hatası, telefon numarası eksikliği ya da hisse karışıklığı son gün yoğunluğunda gereksiz stres yaratır. Daha sade düşünmek gerekir: Vekalet verildi mi, ödeme tamamlandı mı, kesim vakti içinde yapılacak mı, bilgilendirme gelecek mi? Dört soruya net cevap alınması yeterlidir. İçinde tereddüt kalan kişinin işlemi aceleye getirmeden net bilgi alması daha doğru olur.

Kurban Bağışı Yaparken Hangi Bilgiler Kontrol Edilmeli?

Kurban bağışında ilk kontrol, bağış türüdür. Küçükbaş kurban tek kişi adına kesilir. Büyükbaş kurbanda ise hisse sayısı önem taşır ve her hissenin ayrı bir kişi adına düzenlenmesi gerekir. Bağış yaparken kişinin niyeti, bağış türüyle uyumlu olmalıdır.

İkinci kontrol, vekalet bilgisidir. Kurbanın bağışçı adına kesileceği açık şekilde belirtilmelidir. Üçüncü kontrol, kesim zamanıdır. Bayram namazından önce yapılan kesim, vacip kurban için geçerli kabul edilmez. Kesimin bayramın ilk üç günü içinde yapılması gerekir.

Dağıtım tarafında ise bağışçıların merak ettiği konu genellikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırma sürecidir. Haber diliyle net söylemek gerekirse, bağışta güven veren nokta şeffaf takip, doğru bilgilendirme ve vaktinde kesimdir. Kurban bağışı yapmak isteyenler için en doğru adım, işlemi son saate bırakmadan tamamlamak ve bağış öncesinde tüm bilgileri kontrol etmektir. Böyle hareket edildiğinde kişi ibadetini gönül rahatlığıyla takip eder, bayram günlerinde aklı süre ve evrak kısmında kalmaz.