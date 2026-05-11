Kurban Bayramı coşkusu başlıyor: Ağrı Hayvan Borsası'nda hareketlilik başladı

Müslüman aleminin en önemli dini bayramlarından Kurban Bayramı, bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Arife günü ise 26 Mayıs Salı günü olarak kutlanacak.

Dört gün sürecek bayram boyunca vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirirken yakınlarıyla bir araya gelerek bayramlaşacak.

HAYVAN BORSASI'NDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Ülkenin birçok noktasında bayram öncesi yoğunluk kendini gösterdi.

Bunlardan biri de Ağrı oldu.

Ağrı Hayvan Borsası'nda, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı.

AĞRI HAYVANCILIKLA ÖNE ÇIKIYOR

Yüz ölçümünün büyük bölümünde tarım ve hayvancılık yapılan kent, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla ülkenin önde gelen illeri arasında yer alıyor.

Yılın 4 mevsimi hayvan ticaretinin yapıldığı Ağrı Hayvan Borsası'nda, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı.

BESİCİLER HAYVANLARINI PAZARA GÖTÜRÜYOR

Köylerde çiftçilik yapan besiciler, zorlu koşullarda besledikleri büyükbaş hayvanlarını sabah erken saatlerinde kamyonetlerle hayvan pazarına getiriyor.

Besiciler ile alıcılar arasında zaman zaman sıkı pazarlıkların yaşandığı hayvan pazarındaki yoğunluk, drone ile görüntülendi.