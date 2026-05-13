Kurban Bayramı geliyor: Otobüs bilet fiyatlarına zam

İslam alemi, Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala Türkiye'de de hazırlıklar başladı.

Kurban pazarlarında hareketlilik sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 9 günlük tatil ise turizmciyi sevindirdi.

Bayramı değerlendirmek için memleketine ya da tatil beldelerine gitmeye hazırlananlar, otobüs biletlerine yöneldi.

Ancak ABD-İran arasındaki savaş ve ateşkes belirsizliği sonrası artan akaryakıt fiyatları, biletlere zam olarak yansıyabilir.

BAYRAM YOĞUNLUĞU OTOGARLARA YANSIDI

Otobüs firması çalışanları, artan ilgiyi, "Bu bayramda tatil uzun olduğu için biraz yoğun talep." sözleriyle değerlendirdi.

OTOBÜS FİRMALARI YENİ TARİFEYE GEÇİYOR

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri, yeni fiyat tarifelerinin kademeli olarak devreye alındığını belirtirken özellikle bayram haftasında, ücretlerde ciddi değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti.

Bazı firmalar zamlı tarifeleri uygulamaya başladı.

MESAFEYE GÖRE ARTIŞ DEĞİŞİYOR

Özellikle uzun mesafeli seferlerde fiyat artışları dikkat çekiyor.

Ankara’dan Gaziantep’e otobüs bileti almak isteyen yolcular, yeni tarife kapsamında 1600 TL ödüyor.

Bir şirket yetkilisi, "Yansıttık yani 5-6 gün oldu." ifadeleriyle zam uygulamasının başladığını duyurdu.

ERKEN BİLET UYARISI

Sektör temsilcileri, hem fiyat artışlarından etkilenmemek hem de yer bulma sorunu yaşamamak için vatandaşlara erken bilet almaları yönünde çağrıda bulunuyor.