Kurban Bayramı havası 2026: 27-30 Mayıs İstanbul'da hava durumu

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi tatil planlarını netleştirmeye başladı.

Kimi memleket yoluna çıkmaya hazırlanırken, kimi de bayramı İstanbul’da geçirecek.

Bu nedenle hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor.

Özellikle açık havada vakit geçirmek, aile ziyaretleri yapmak ya da kısa kaçamak planlayan İstanbullular, bayram boyunca yağış olup olmayacağını merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminler ise İstanbul’da Kurban Bayramı boyunca beklenen hava durumuna dair ilk tabloyu ortaya koydu.

İşte, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da hava durumu...

KURBAN'DA İSTANBUL HAVA DURUMU 2026

İstanbul’da bayramın ilk gününde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı 16 derece civarında seyredecek.

İkinci günden itibaren yağışların etkisini azaltmasıyla birlikte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bayramın son gününe doğru sıcaklıkların 22-23 derece seviyelerine yükselmesi bekleniyor.