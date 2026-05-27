Kurban Bayramı klasiği: Kaçan hayvanlar ortalığı birbirine kattı

Kurban Bayramı'nda her yıl yaşanan tanıdık manzaralar bu sene de değişmedi.

Bayramın ilk saatlerinden itibaren, Rize, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Erzurum, Adana ve birçok ilde kurbanlık hayvanların sahiplerinden kaçma girişimleri kameralara yansıdı.

Bazı büyükbaş hayvanlar pazarlardan veya nakliye sırasında, bazıları ise kesim öncesi ahır veya bağlandıkları yerlerden kurtulmayı başardı.

Kaçan boğa ve danalar sokak aralarında, cadde ortalarında, hatta bazı ilçelerde dere yatakları ve çatılara kadar uzanan kovalamacalara sahne oldu.

REFÜJDEN ATLAYAN KEÇİ, TRAFİĞİ KARIŞTIRDI

Bunlardan biri de Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşandı.

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi refüjü atlayıp, trafiği birbirine kattı.

Sahibinin çabalarına rağmen keçinin kaçarak gözden kaybolduğu anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KİLOMETRELERCE PEŞİNDEN KOŞTURDU

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kurbanlık koç, sahibinin elinden kaçtı.

Peşindekileri kilometrelerce koşturan koç, uzun süren kovalamaca sonucunda sanayi esnafı tarafından yakalanarak, sahibine teslim edildi.

İPİNİ KOPARAN KURBANLIK CADDEYE FIRLADI

Erzurum genelinde kurban pazarlarından, nakliye esnasında ve vatandaşlara ait bahçelerden kaçan kurbanlıklar, sahiplerini peşinden koşturdu.

İplerini kopararak ana caddelere fırlayan öfkeli kurbanlıklar, sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşattı.

Trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koşan hayvanlar nedeniyle sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı.

4 SAATLİK KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kesime 4 gün kala mezbahaneden kaçan kurbanlık tosun ortalığı birbirine kattı.

Tosun, 4 saatlik bir kovalamacının ardından yakalandı.

Zabıta tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen tosun kamyona yüklenerek tekrar, kesimi beklemek üzere mezbahaneye götürüldü.

PAZARDAN KAÇAN İNEK ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kurulan hayvan pazarında kaçan bir inek ortalığı birbirine kattı.

Sağa sola koşturan inek, çevrede park halinde bulunan bazı araçlara çarptı.

Olayı gören vatandaşlar ve pazar esnafı, hayvanı yakalamak için adeta seferber oldu.

GÖZÜ KAPALI KAÇAN BOĞA PANİĞİ

İstanbul Sultangazi Kurban Pazarı'nda sevk edilmek üzere nakliye kamyonetine yüklenmek istenen kurbanlık boğa, sahiplerinin elinden kaçtı.

Gözü kapalı olan kurbanlık boğanın çarptığı park halindeki bir araçta hasar oluşurken, pazar yerinde kısa süreli panik oluştu.

Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olayda kurbanlık, bir süre sonra kontrol altına alındı.

Boğanın kaçışı ve panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

KURBANLIK TOSUN, RÖFLE YAPTIRMAYA GİTTİ

İstanbul Sultanbeyli'de sahibinin elinden kurtulup kaçan tosun, camları kırarak kuaför salonuna girdi.

Çalışanlar ve müşterilerde paniğe neden olan tosun, iş yerinden çıktıktan sonra mahallede koşmaya başladı.

Mahalle sakinlerine ve trafikte sürücülere zor anlar yaşatan tosunu yakalamak için çevredekiler seferber oldu.

İhbar üzerine mahalleye belediye ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan tosun güçlükle yakalandı.