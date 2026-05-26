Kurban Bayramı öncesi Bodrum'a tatilci akını: 3 günde 67 bin araç girdi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla vatandaş da tatil için yollara düştü.

Kimi memleketine kimi tatil beldelerine giderken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirler boşaldı.

Ülkenin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde de rezervasyonlarda patlama yaşandı.

9 GÜNLÜK TATİLİ FIRSAT BİLENLER BODRUM'A AKIN ETTİ

Bayram arifesi itibarıyla, havaların da ısınmasıyla ilçeye yerli turist akını başladı.

Otellerde doluluk oranları oldukça yüksek seviyelere ulaşırken, bayram boyunca Bodrum'a 750 bin ile 1 milyon arasında yerli turistin gelmesi bekleniyor.

TAM KAPASİTE BEKLENİYOR

Otelciler, bayrama kadar dolulukların tam kapasiteye ulaşacağını öngörüyor.

Bodrum’da plajlar, restoranlar, marina ve eğlence mekanları bayram süresince yüksek hareketlilik bekliyor.

ÜÇ GÜNDE 67 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Uzun tatili fırsat bilen tatilcilerin yola çıkmasıyla Bodrum'un giriş noktalarında ve kent genelinde de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Bu kapsamda, tatilin başladığı cuma gününden bu yana 67 bin araç giriş yaptı.

BAZI YERLERDE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Gümbet, Bitez ve Ortakent mahalleri yönünde araç yoğunluğu yaşandı.

Polis ve jandarma tarafından trafiğin akıcı hale gelmesi için aralıksız çalışmalar sürerken bazı noktalarda trafik durma noktasına geliyor.

Yoğunluğun bayram süresi boyunca devam etmesi bekleniyor.