taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

10 bin ek sefer için satışa sunulan biletlerin de neredeyse bittiği açıklanırken, bayram tatilinde ortalama 1 milyon yolcunun taşınacağı belirtildi.

AA | 04.08.2019 - 11:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tümünün satıldığını, 10 bin ek sefer için satışa sunulan biletlerin de tükenmek üzere olduğunu açıkladı.

Yıldırım, "Bazı yolcularımız, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almıyorlar ancak yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz." dedi.

1 MİLYON YOLCU TAŞINIYOR

Bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu dile getiren Yıldırım, bayram tatili süresince günlük ortalama 1 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını aktardı.

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

7 AĞUSTOS'TA HAREKETLİLİK BAŞLIYOR

7 Ağustos akşamı itibarıyla hareketliliğin başlayacağını, eğitim-öğretimin başlayacağı eylül ayının sonuna kadar bu hareketliliğin süreceğini vurgulayan Yıldırım, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini söyledi.

YAKLAŞIK 27 BİN SEFER YAPILIYOR

Normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak, 27 bine kadar çıkarıldığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

104
Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

106
Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

132
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

74
Emre Mor ilk maçına çıktı

Emre Mor ilk maçına çıktı

80
Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım

Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım

20
Sosyal medyada tartışılan matematik sorusu

Sosyal medyada tartışılan matematik sorusu

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir