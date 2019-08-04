Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tümünün satıldığını, 10 bin ek sefer için satışa sunulan biletlerin de tükenmek üzere olduğunu açıkladı.

Yıldırım, "Bazı yolcularımız, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almıyorlar ancak yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz." dedi.

1 MİLYON YOLCU TAŞINIYOR

Bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu dile getiren Yıldırım, bayram tatili süresince günlük ortalama 1 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını aktardı.

7 AĞUSTOS'TA HAREKETLİLİK BAŞLIYOR

7 Ağustos akşamı itibarıyla hareketliliğin başlayacağını, eğitim-öğretimin başlayacağı eylül ayının sonuna kadar bu hareketliliğin süreceğini vurgulayan Yıldırım, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini söyledi.

YAKLAŞIK 27 BİN SEFER YAPILIYOR

Normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak, 27 bine kadar çıkarıldığı belirtildi.