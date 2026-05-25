Kurban Bayramı öncesi yetkisiz ve hijyensiz kıyma çekimlerine ağır cezalar

Kurban Bayramı yaklaşıyor...

Etlerin parçalanması ve kıyma çekimi konusunda da önemli uyarılar geliyor.

İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapan kişilere gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

YETKİSİZ KIYMA ÇEKİMİNE CAYDIRICI CEZALAR

Bu kişilere; 26 bin 360 lira, ortam ve hijyen şartlarının uygun olmaması nedeniyle de 52 bin 801 lira idari para cezası kesiliyor.

Böylece toplam ceza 79 bin 161 liraya ulaşıyor.

Cezalar, şikayet üzerine ilgili bakanlık ve belediye ekipleri tarafından uygulanıyor.

"VATANDAŞIN SAĞLIĞI İLE OYNUYORLAR"

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi.

"HASTALIK YAPAN MİKROORGANİZMALAR ETE BULAŞIYOR"

Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişilerce, sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak, kıyma çekimi yapılmasının uygun olmadığını vurgulayan Manavoğlu, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi.

"ETİNİZİ KASAPTA ÇEKTİRİN"

Manavoğlu, kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin aylarca depo ve bodrumlarda bekletilmiş, bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış makinelerle açık ortamda et işleyenleri tercih etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının zorunlu olduğuna değinen Manavoğlu, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.

"YETKİSİ OLMAYAN KİŞİLERE 26 BİN LİRA CEZA KESİLİYOR"

Geçen yıllarda 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını anlatan Manavoğlu, şu sözleri kullandı:

"İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkisi olmayan kişiye 26 bin 360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52 bin 801 lira ceza uygulanıyor."

Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı belirtildi.