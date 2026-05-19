Kurban Bayramı tatil takvimi 2026: Bayram tatili hangi günler
Kurban Bayramı tatili için plan yapan vatandaşlar, ilan edilen tatil günlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini kontrol ediyor. Peki; 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatil takvimi 2026...
Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen milyonlarca vatandaş, 2026 yılı bayram takvimine ilişkin detayları araştırmaya başladı.
Bayram öncesinde seyahat, tatil ve aile ziyaretleri planlayanlar, resmi tatilin hangi günlere denk geldiğini ve toplamda kaç gün süreceğini merak ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin müjdeyi verdi ve süre 9 güne çıktı.
Yılın en uzun tatil fırsatlarından biri olan Kurban Bayramı, Mayıs ayının sonuna denk geliyor.
KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2026
Bu sene idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulaması yapıldı.
Kurban Bayramı tatili, 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayacak.
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
1 Haziran 2026 Pazartesi günü ise işbaşı yapılacak.