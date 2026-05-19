Kurban Bayramı tatil takvimi 2026: Bayram tatili hangi günler

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen milyonlarca vatandaş, 2026 yılı bayram takvimine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Bayram öncesinde seyahat, tatil ve aile ziyaretleri planlayanlar, resmi tatilin hangi günlere denk geldiğini ve toplamda kaç gün süreceğini merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin müjdeyi verdi ve süre 9 güne çıktı.

Yılın en uzun tatil fırsatlarından biri olan Kurban Bayramı, Mayıs ayının sonuna denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2026

Bu sene idari izin kararıyla birlikte bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle verilen “köprü izin” uygulaması yapıldı.

Kurban Bayramı tatili, 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayacak.

Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

1 Haziran 2026 Pazartesi günü ise işbaşı yapılacak.