Kurban Bayramı tatili öncesi TEM'de trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Bayrama sayılı günler kala, İstanbul'da tatilciler de yola çıkmaya başladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili, dün mesai saatinin bitmesiyle başladı.

Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler ile haftanın son iş gününü tatil planlarına ekleyenler, sabah saatlerinden itibaren yola çıktı.

YOĞUNLUK YAŞANDI

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri mevkiinde, Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Bugün trafik yoğunluğunun daha da artması beklenirken, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadı.