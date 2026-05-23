Kurban Bayramı tatilinde güvenli yolculuk için altın kurallar

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Yollar ise bayram tatilini, memleketlerinde, tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerle dolmaya başladı.

Ancak bu sevincin kabusa dönmemesi için uzmanlar, sürücüleri araç bakımı, güvenli sürüş kuralları ve yolculuk hazırlıkları konusunda uyarıyor.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ SIRALADIK

Türkiye genelinde artan trafik yoğunluğunda kazaların önüne geçmek için, uzun yolda hayat kurtaran püf noktalarını sizler için derledik.

2026 Kurban Bayramı tatili, şehirler arası yolculuklara da hareketlilik getiriyor.

Büyükşehirlerden Anadolu'ya ve tatil beldelerine doğru başlayan yoğun trafik, sürücülerin hem araç bakımı hem de sürüş güvenliği konusunda daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

ARAÇ BAKIMI: YOLA ÇIKMADAN ÖNCE MUTLAKA KONTROL EDİN

Uzmanlar, bayram sevincinin trafik kazalarıyla gölgelenmemesi için alınması gereken önlemleri sıralıyor.

Uzmanlar, uzun yola çıkmadan önce araç bakımının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Öncelikle lastiklerin durumu kontrol edilmeli; yazlık lastiklere geçiş yapılmış olmalı, lastik hava basınçları ve diş derinlikleri ölçülmeli, rot ayarları kontrol edilmeli.

Kış lastiği kullanan sürücüler, fren mesafesi ve araç kontrolü açısından ciddi risklerle karşılaşabilir.

ARAÇ MUAYENESİ İHMAL EDİLMEMELİ

Motor yağı seviyesi kontrol edilmeli, gerekirse değiştirilmeli.

Fren sistemi hidrolik yağ seviyesi, silecek lastikleri, cam suyu ve klima sisteminin çalışır durumda olduğundan emin olunmalı.

Ayrıca, aracın aküsü ve su seviyesi de sıcak havalarda hararet sorununa karşı kontrol edilmelidir.

Araç muayenesi ve zorunlu trafik sigortasının geçerlilik süresi de mutlaka gözden geçirilmeli.

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN ALTIN KURALLAR

Bayram tatillerinde artan trafik kazalarının önüne geçmek için sürücülerin uyması gereken kurallar büyük önem taşıyor.

En kritik uyarı, uykusuz araç kullanmaktan kaçınmak.

Ortalama 7-8 saatlik uyku alınmadan direksiyon başına geçilmemeli.

2 SAATTE BİR MOLA VERİLMELİ

Uykusuzluk belirtileri arasında son birkaç kilometreyi hatırlamama, sık esneme, gözleri açık tutmakta zorlanma, dikkat dağınıklığı, başın düşmesi veya aracı sarsarak kullanma yer alıyor.

Uzmanlar, 2 saatte bir 15 dakikalık molalar verilmesini ve mola yerlerinin önceden planlanmasını öneriyor.

ARAÇ İÇİNİ HAVALANDIRMAYI UNUTMAYIN

Yola çıkmadan bir gün önce alkol tüketiminden kaçınılmalı, uyku getirici ilaçlardan uzak durulmalı.

Sürücüler, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınarak çorba, beyaz et ve salata gibi hafif gıdalar tercih etmeli.

Rahat, vücudu sıkmayan kıyafetler giyilmeli; terlik yerine ince tabanlı, pedalları rahat hissettiren ayakkabılar kullanılmalı.

Klima sürekli açık tutulmamalı, 30-40 dakikada bir cam açılarak araç içi havalandırılmalı.

TAKİP MESAFESİ KORUNMALI

Takip mesafesi korunmalı, hız limitlerine uyulmalı ve kısa farlar gece-gündüz açık tutulmalı.

Çocuklar, 12 yaş altı için uygun güvenlik koltuklarında seyahat etmeli; kucakta veya ön koltukta taşınmamalı.

Araç içinde sabitlenmemiş eşyalar, parfüm, gözlük veya çakmak gibi nesneler bulundurulmamalı.