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Kurban Bayramı tatilini uzatanlar dönüşe geçti

Anadolu otoyolunun İstanbul yönünde ve Çanakkale'deki iskelelerde yoğunluk yaşanıyor.

AA | 18.08.2019 - 15:16..
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Kurban Bayramı tatilini uzatanlar dönüşe geçti

Bayram tatilini uzatıp yeni hafta başında evlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler, Çanakkale'deki iskelelerden arabalı vapurlarla Avrupa yakasına geçiyor.

UZUN KUYRUKLAR

Araçların sabah oluşturduğu yoğunluk, öğle saatlerinde arttı. Çanakkale ve Lapseki iskeleleri önünde, uzun araç kuyrukları oluştu.

EK SEFERLER VAR

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, yoğunluğu Kurban Bayramı için yapılan feribot planlamasıyla azaltmaya çalışıyor. Vatandaşların mağdur olmamaları için feribotlar, "doldur boşalt" usulüyle sefer yapıyor.

Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.

Kurban Bayramı tatilini uzatanlar dönüşe geçti

Kurban Bayramı tatilini uzatanlar dönüşe geçti

ANADOLU OTOYOLU DA KALABALIK

İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa, Köroğlu Park, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkisinde akıcı yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksama yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 karayolunun Bolu kesiminde, ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile jandarma ve kara yolları görevlileri, güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri bölgede etkili olan sağanağa karşı uyarıyor.

Sürücülerin; yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmaması, emniyet kemeri takması, araç kullanırken telefonla görüşmemesi, uzun süre araç kullananların en az 15 dakika mola verdikten sonra yollarına devam etmesi ve otoyol kenarlarında araçlarını park ederek mola vermemesi isteniyor.

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