Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı tatili resmen başladı.

Vatandaşlar tatilinin başlaması ile beraber vatandaşlar memleketlerine ya da tatil beldelerine doğru yola çıktı.

Bazı vatandaşlar karayolunu tercih ederken bazılarının tercihi ise havayolu oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI DOLDU, TAŞTI

İstanbul'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde, tatil yerlerinde ve yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Terminal girişleri ve check-in alanları başta olmak üzere havalimanının pek çok noktasında yoğunluk olduğu görüldü.

"AİLE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Ailecek Amerika’nın Atlanta şehrinden geldiklerini belirten Uğur Yücegök, "Ailece Atlanta’dan geliyoruz. Tufanbeyli, Kahramanmaraş, Adana’ya gideceğiz.

Aile ziyareti, bayram ziyareti gerçekleştireceğiz. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

"BAYRAM SEVİNCİNİ YAŞAMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Bayram ziyaretine eşiyle birlikte Trabzon’a gideceğini kaydeden Nimet Ramoğlu, "Eşimle gidiyorum. Karadeniz’de ailemiz var, Trabzon’da. Kayınvalidem, görümcem, kaynım orada. Güzel bir duygu tabii ki. Tatile gitmek, sevdiklerimizi görmek güzel.

Çünkü biz İstanbul’da oturuyoruz, aslen Trabzonluyuz eşim de ben de. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bayramın hem sevincini yaşamak hem de görmediklerimizi görmek güzel bir duygu" ifadelerine yer verdi.