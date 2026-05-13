Kurban Bayramı yaklaşıyor, kurbanlıklar ise sahiplerinden uzaklaşıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

İslam dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, her yıl milyonlarca Müslüman'ın ibadet, paylaşım ve yardımlaşma duygularını bir araya getiriyor.

KURBANLIKLAR KAÇIYOR, SAHİPLERİ KOVALIYOR

Bayram öncesinde kurbanlık hayvan pazarları hareketlenirken, bayramın klasik sahnelerinden biri de yine kendini gösteriyor.

Kaçan kurbanlıklar, sahiplerini peşinden koşturuyor...

ÜLKENİN HER YANINDAN KAÇAN KURBANLIK GÖRÜNTÜLERİ GELİYOR

Her yıl olduğu gibi bu bayramda da Türkiye'nin çeşitli illerinde kurbanlık boğa ve koyunların sahiplerinden kaçarak sokaklara, trafiğe veya doğal alanlara dağıldığı görüntüler medyaya yansıyor.

Kamyonetlerden inerken veya kesim hazırlığı sırasında gerçekleşen bu kaçışlar, hem hayvan sahiplerine hem de çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazen trafik kazası riskini de beraberinde getiriyor.

UÇAN İNEK CEP TELEFONU KAMERASINDA

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kurbanlık inek bağını koparıp kaçtı.

İnek, kaçışı sırasında çay bahçesinden dere yatağına düştü.

Düştüğü dere yatağından vinçle kurtarılan ineğin o anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE BOĞA PANİĞİ

Bir başka görüntü de İstanbul Avcılar'dan geldi.

Araçtan kurban pazarına indirildiği sırada kaçan kurbanlık boğa, D-100 karayoluna çıkarak trafiğin ortasında kaldı.

Yaşananlar çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AHIRDAN KAÇAN DANALAR, OTO TAMİRCİYE GİRDİ

Ankara'dan da enteresan görüntüler geldi.

Elmadağ ilçesinde kurbanlık danalar ahırdan kaçtı.

Oto tamirciye giren ve kısa süreli paniğe neden olan danalar, bir süre sonra iş yerinden çıktı.

ÖFKELİ MANDA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Iğdır'da da kurbanlık bir manda, sahibinin elinden kaçtı.

Öfkeli manda önüne gelene saldırdı.

Sahibinin elinden kaçan manda, yaşlı adamı yere savurdu

Bir markete yönelen ardından yaşlı bir adamı yere savuran manda, ekipler tarafından yakalandı.