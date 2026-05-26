Kurban Bayramı’nda açık olan müze ve ören yerleri açıklandı

Kurban Bayramı’na saatler kaldı.

Birçok yer tatil boyunca kapalı olacakken, vatandaşlar gezmek için gözlerini müzelere ve ören yerlerine çevirdi.

AÇIK MÜZE VE ÖREN YERLERİNİ PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca açık olacak müze ve ören yerlerini paylaştı.

Paylaşımda, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuyla yeni bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığı ifade edildi.

"BEREKET VE SAĞLIK DOLU BİR BAYRAM DİLERİZ"

“Kurban Bayramı süresince tarihimizin ve kültürümüzün kapılarını sizler için açık tutmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlar, huzur, bereket ve sağlık dolu bir bayram dileriz.” ifadelerine yer verilen paylaşımda, bayram tatili boyunca Türkiye genelinde ziyarete açık olan müze ve ören yerlerinin listesi de paylaşıldı.

ZİYARETE AÇIK MÜZE VE ÖREN YERLERİ

Ziyarete açık olan müze ve ören yerleri:

Aksaray: ⁠Ihlara Vadisi Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç)

Antalya: ⁠Phaselis Örenyeri, Olympos Örenyeri, Patara Örenyeri

Aydın⁠: Milet Müzesi, Milet Örenyeri

Çanakkale: ⁠Troya Müzesi, ⁠Troya Örenyeri, ⁠Assos Örenyeri

Denizli: ⁠Hierapolis Örenyeri

Gaziantep: ⁠Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

İstanbul: ⁠Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi, ⁠Rumeli Hisarı, ⁠İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, ⁠İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

İzmir: ⁠Agora Örenyeri, ⁠Efes Müzesi, ⁠Efes Örenyeri, ⁠Ayasuluk-St. Jean Örenyeri

Konya: ⁠Mevlana Müzesi

Muğla: ⁠Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, ⁠Marmaris Müzesi

Nevşehir: ⁠Göreme Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç), ⁠Zelve-Paşa Bağları Örenyeri (Kapalı olan yerler hariç), ⁠Derinkuyu Yeraltı Şehri, ⁠Kaymaklı Yeraltı Şehri, ⁠Özkonak Yeraltı Şehri

Şanlıurfa: ⁠Şanlıurfa Müzesi, ⁠Haleplibahçe Mozaik Müzesi, ⁠Göbeklitepe Örenyeri