Kurban Bayramı’nda YHT'ye özel kapasite artışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nda artan yolcu talebine cevap verebilmek için yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırılacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "Kurban Bayramı’nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 18 bin 644 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık." ifadelerini kullandı.

"TOPLAMDA 18 BİN 644 KİŞİLİK EK KAPASİTE"

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Buna göre 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri olmak üzere Ankara-İstanbul arasında Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan saat 17.45’te hareket edecek ek YHT seferleri konuldu. Toplam 483 yolcu kapasitesine sahip setlerle yapılacak 8 ek seferle toplam 3 bin 864 koltuk kapasitesi artışı sağlamış olacağız." dedi.

"TOPLAM 260 VAGON İLAVE"

İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı ile Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagon ilave edildiğini belirten Uraloğlu, "9 günlük tatil boyunca anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 260 vagon ilaveyle 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ"

Demir yolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık." açıklamasında bulundu.