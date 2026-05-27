Kurban Bayramı'nda yine aynı tablo: Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Kurban Bayramı, milyonlarca Müslüman için ibadet, paylaşım ve dayanışma anlamına gelirken, her yıl tekrarlanan bir sağlık sorunu da gündeme geliyor.

Kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar.

Deneyimsiz kişilerin bıçak, hayvan hareketleri veya kesim esnasındaki dikkatsizlik sonucu yaralandığı vakalar, bayramın ilk gününden hatta ilk saatlerinden itibaren acil servislerde yoğunluğa yol açıyor.

Böylece 'acemi kasaplar' da hastanelerin yolunu tutuyor.

KAYSERİ'DE ONLARCASI HASTANEYE KOŞTU

İlk örnekler de ülkenin farklı illerinden gelmeye başladı.

Kayseri'de kurban keserken yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmek isterken kendini yaraladı.

Yaralılar sabahın erken saatlerinden itibaren Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi.

HEM HAYVANIN BOYNUZU HEM BIÇAK YARALADI

Van'ın Erciş ilçesinde de Kurban Bayramı'nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın boynuz darbeleri ve bıçakla yaralandı.

Mustafa Koç da kesim sırasında bıçakla sağ kolundan yaralandı.

Erciş Devlet Hastanesi’ne giden ve tedavisi sonrası taburcu olan Koç, şunları söyledi:

"Sabah kurbanlığı bulunduğu yerden alıp bahçede kesmek istedik. Kurbanlık boğa oldukça direndi ve boynuz darbesi ile sağ koluma vurarak incitti. Kesim sırasında ise sağ kolumu kestim. Tedaviden sonra taburcu oldum."

DÜZCE'DE ŞİMDİDEN 57 KİŞİ YARALANDI

Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek için harekete geçen vatandaşlardan bazıları, kesim işlemini kendi imkanlarıyla yapmaya çalışırken talihsiz kazalar yaşadı.

Kent genelinde elinden ve bacağından yaralanan ya da kurbanlık hayvanların boynuz ve tekme darbelerine maruz kalan toplam 57 kişi, Düzce'deki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

ACEMİ KASAPLARIN TEBESSÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Bıçak kesiği olan yaralıların birçoğu ayakta yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken, kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan, hastaneye kendi imkanlarıyla gelen acemi kasapların yaşadıkları talihsiz kazaya ve yaralarına rağmen hallerine gülmeleri ve kameralara tebessüm etmeleri dikkat çekti.

"KESERKEN BIÇAK KAYDI"

Kurbanlık hayvanın tekmelemesi ve bıçak kayması sonucu yaralanarak hastaneye başvuran bir vatandaş, şu sözleri kullandı:

"Hayvanı çıkartmaya çalışırken tekmeledi. Kolu kırıldı. Hayvanı çıkarttık, keserken bıçak kaydı. Hastaneye geldim ve tedavi oldum."

Acil servislerde yoğunluk oluşurken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.