Kurban Bayramı'nda yollar ve köprüler ücretsiz mi 2026

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte milyonlarca kişi şehir dışı planlarını hızlandırdı.

Bayram ziyaretleri ve tatil rotaları için yola çıkmaya hazırlanan sürücüler ise otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Özellikle yoğun trafik beklenen bayram döneminde, hangi yolların ücretsiz olacağı ve uygulamanın ne zaman başlayıp biteceği merak konusu oldu.

Peki, Kurban Bayramı’nda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? İşte, 2026 kararı...

KURBAN'DA YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2026

Önceki bayramlara bakıldığında, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmıyordu.

2026 Kurban Bayramı için henüz resmi karar açıklanmasa da, aynı uygulamanın devam edeceği öngörülüyor.

Tarihlerin ise 27-30 Mayıs 2026 arasında olacağı tahmin ediliyor.