Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti

İstanbul, Kurban Bayramı'nı sakin geçiriyor.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte İstanbulluların bir kısmı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek üzere şehirden ayrıldı.

İstanbul'da kalanlar ise bayramın ilk gününde güneşli havanın tadını sahillerde çıkardı.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Hava sıcaklıklarının 25 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte, tatili fırsat bilen vatandaşlar ile yabancı turistler sahillere döküldü.

Beylerbeyi ve Çengelköy gibi kentin tercih edilen noktalarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul'un klasikleşen manzaralarından olan amatör balıkçılar da bayramda yerlerini aldı.

İSKELEDE YOĞUNLUK

Aileleriyle birlikte Bostancı İskelesi'ne gelen vatandaşlar, Büyükada ve Heybeliada’ya gitmek için sıraya girdi. İskele girişlerinde zaman zaman yoğunluk artarken, görevliler vatandaşları yönlendirdi.

Adalar hatlarında ek yoğunluk nedeniyle bazı seferlerde doluluk oluştuğu görüldü. Yolcuların bir kısmı vapur saatlerini beklerken sahil çevresinde vakit geçirdi.

Bayram tatili boyunca Adalar seferlerinde yoğunluğun devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

DENİZE GİRDİLER

Öte yandan Avcılar Denizköşkler Sahili de sıcak havadan bunalan ve bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Sahildeki ağaçlık alanlarda birçok kişi kamp sandalyeleri ile oturup gölgede dinlenmeyi tercih ederken, çoğunluğu gençlerden oluşan çok sayıda vatandaş ise 1 Haziran'da yapılacak resmi plaj açılışını beklemeden denize girdi.

Deniz suyunun sıcak olduğunu belirten vatandaşlardan bazıları yüzerken, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.