Kurban Bayramı'nın ikinci günü sağanak uyarısı

İslam alemi Kurban Bayramı ile kavuştu..

Bayramın ilk günü tam bir yaz günü yaşanırken, yarın ise birçok kentte şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre; İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda kent için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

15 kent için sarı kodlu alarm verilirken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

YURT GENELİNDE KUVVETLİ SAĞANAK

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleri ile İzmir ve Muğla'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE TAHMİNLER

-MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve (Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

-EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, (İzmir hariç) bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

-AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, (Antalya merkez hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

-İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

-BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

-ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,yarın öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

-DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya çevrelerinin, yarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

-GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Ankara'da parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtirken, yağışların yarın ve cuma günü görüleceğini, daha sonra kenti terk edeceğini belirtti.

Tekin, Ankara'da 4 gün boyunca hava sıcaklıklarının 22-25 derecede seyredeceğini söyledi.

İstanbul'da da bugün parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, "Bayramın ikinci günü İstanbul genelinde yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 4 gün boyunca 23-26 derece civarında seyredecek." diye konuştu.