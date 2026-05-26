Kurban Bayramı'nın Yaklaşmasıyla bıçak bileme ustalarında yoğunluk arttı

Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını keskinleştirmek isteyen vatandaşlar, bileme ustalarının yolunu tuttu.

Aydın'da, bıçak bileme ustası Sercan Durmaz, bu yıl yoğunluğun daha da arttığını ifade etti.

Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu.

BIÇAKLAR BİLEYLETİLİYOR

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın’da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar da bileyicilerin yolunu tutarken bıçak bileme ustaları da vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun mesailerini sürdürüyor.

Yaklaşık 16 yıldır aynı iş yerinde bıçak bileme ve anahtarcılık hizmeti verdiğini belirten Durmaz, bu yıl bıçak bileme işlerinde yoğunluğun gözle görülür şekilde arttığını söyledi.

"İŞLER HAREKETLENDİ"

Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesailerinin sürdüğünü ifade eden Durmaz, özellikle son haftalarda işlerde ciddi hareketlilik yaşandığını söyleyerek "Her yıl bayram yaklaşırken yoğunluk olurdu ancak bu sene talepler daha erken başladı. Vatandaşlar son güne kalmadan bıçaklarını biletmek istiyor. Vatandaşların ekonomik şartlarını da düşünüyoruz ve uygun fiyat politikasıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Amacımız hem kaliteli hizmet vermek hem de vatandaşlarımızı mağdur etmemek.” diye konuştu.

"BİLİNÇSİZ BİLEME BIÇAĞA ZARAR VERİR"

Uzun yıllardır aynı noktada hizmet verdiklerini söyleyen Durmaz, kaliteli bilemenin önemli olduğuna dikkat çekerek bilinçsiz yapılan işlemlerin bıçaklara zarar verebildiğini ifade etti.

Bıçakların doğru açıyla ve ısı dengesi korunarak bilenmesi gerektiğinin altını çizen Durmaz, bu işin ustalık istediğini söyledi.