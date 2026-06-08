Kurban derileri ekonomiye kazandırılıyor

Kurban Bayramı'nda elde edilen derilerin çöpe gitmesinin önlenmesi için yoğun çaba harcanıyor.

TOBB Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Meclis Başkanı Muhittin Savranoğlu, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını belirterek, "İyi durumda olan, ürüne dönüşebilecek nitelikteki deriler doğrudan deri sanayine kazandırılırken bu kaliteyi taşımayan kısımlar da jelatin ve kolajen üretiminde değerlendirilebilmektedir." dedi.

Savranoğlu, Kurban Bayramı'nın, dini ve toplumsal yönünün yanı sıra deri ve deri ürünleri sanayisi açısından da büyük önem taşıdığını bildirdi.

DERİLER, SARACİYEDEN JELATİN ÜRETİMİNE KADAR ÇEŞİTLİ ALANLARDA KULLANILIYOR

Bayram süresince kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen derilerin, ayakkabı ve saraciye ürünlerinden jelatin ve kolajen üretimine kadar geniş bir alanda kullanıldığına işaret eden Savranoğlu, geçen yıl yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere 3 milyon 300 bin civarında kurbanlık kesildiğini anımsattı.

Savranoğlu, bu yıl da kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının 3 milyon civarında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

DERİLERDE KAYIP YAŞANIYOR

Derilerin doğru uygulamalarla sanayi için ciddi ekonomik değere dönüşebileceğine dikkati çeken Savranoğlu, "Ancak deri toplama, muhafaza ve işleme süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu potansiyelin tamamı ekonomiye kazandırılamıyor. Toplama maliyetlerinin yükselmesi, piyasadaki durgunluk ve deri toplayıcı sayısındaki azalma, birçok bölgede kurban derilerinin çok düşük bedellerle el değiştirmesine ya da hiç toplanmadan zayi olmasına yol açıyor. Özellikle küçükbaş hayvan derilerindeki kayıp dikkat çekici boyutlara ulaştı." ifadelerini kullandı.

HAM MADDE KAYBI

Savranoğlu, ziraat odalarından gelen bilgilerin, bazı bölgelerde toplayıcı bulunamadığı için derilerin vatandaşlar tarafından çöpe atılabildiğini gösterdiğini bildirerek, bunun, yalnızca atık sorunu değil aynı zamanda pek çok sektör için önemli yerli ham madde kaybı olduğuna işaret etti.