Kurban derileri ülke ekonomisine 20 milyar lira katkı sağlıyor

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla hazırlıkların hızlandığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların kurban ibadetini bilinçli şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Her yıl Kurban Bayramı’nda yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kesildiğini belirten Palandöken, “Kurban Bayramı’na artık sayılı günler kaldı. Kurban pazarlarında vatandaşlar büyük ölçüde kurbanlarını seçti. Yerel yönetimler kesim alanlarını oluşturdu. Ancak bazı bölgelerde hala uygun olmayan alanlarda kesim yapılabiliyor.” dedi.

“KÖR BIÇAK VE BİLİNÇSİZ KESİM EZİYET VERİYOR”

Kesimlerin mutlaka ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Kurban kesimi usulüne uygun ve bilinçli şekilde yapılmalı. Kör bıçak kullanımı ve bilinçsiz kesim hayvana eziyet veriyor. Hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve etlerin sağlıklı şekilde hazırlanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"KURBAN DERİSİNDEN 20 MİLYARLIK KATMA DEĞER SAĞLANIYOR"

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban derilerinin doğru şekilde değerlendirilmesi halinde ülke ekonomisine yaklaşık 20 milyar lira katma değer sağlanabileceğini vurguladı.

DERİ İSRAFI EKONOMİYE ZARAR VERİYOR

Her yıl Kurban Bayramı’nda yüz binlerce hayvanın kesildiğini hatırlatan Palandöken, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Palandöken, “Derilerin israf edilmesi ülke ekonomisi için kayıp oluyor. Oysa hâlâ yurt dışından deri ithal eden bir ülkeyiz. Derilerin hayır kurumları ve ilgili kuruluşlara ulaştırılması büyük önem taşıyor.” dedi.

“KURBAN PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA İBADETİDİR”

Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma yönüne dikkat çeken Palandöken, vatandaşlara çağrısını “Kurban ibadeti paylaşmanın ve dayanışmanın simgesidir. Kesim ve dağıtım sürecinde daha dikkatli olunmalı.” sözleriyle tamamladı.