Kurban Duası (En'am 79): Kurban kesiminde okunacak dualar

İslam alemi, bir Kurban Bayramı'na daha kavuştu.

Müslümanların en kıymetli ibadetlerinden olan kurban, Allah'ın rızasını kazanmak ve yaklaşmak için bir şart kabul ediliyor.

Kurban ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban kesimi sırasında okunacak duaları araştırmaya başladı.

Kurban kesimi öncesinde, Enam Suresi’nin 79. ayetini okunuyor.

İşte kurban keserken okunacak dua, Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı…

KURBAN KESMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUA:

Hayvan kıbleye yatırıldıktan sonra, kesimden hemen önce şu ayetin okunması faziletlidir:

Arapça:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Okunuşu:

"İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

Anlamı:

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."

KESERKEN OKUNACAK DUA:

Bıçağı vurmadan önce ve kesim anında bu zikir tekrarlanır:

"Bismillâhi Allâhü ekber." (3 kere)

Anlamı:

"Allah'ın adıyla başlarım, Allah en büyüktür."

KESTİKTEN SONRA OKUNACAK DUA:

Hayvanın can vermesinin ardından Allah’a şükretmek amacıyla şu dua okunur:

"Allahümme tekabbel minnî kemâ tekabbelte min abdike İbrâhîm ve resûlike Muhammed (s.a.v.)."

Anlamı:

"Allah'ım! Bunu benden, dostun İbrahim'den ve Resûlün Muhammed'den (s.a.v.) kabul ettiğin gibi kabul eyle."