Kurban eti ne kadar, kaç saat dinlendirilir? Ette "rigor mortis" uyarısı

Dinimizin kutsal ibadetlerinden kurban için sayılı zaman kaldı.

Kurbanlar kesilecek ve etler paylaşılacak.

Kurban paylaştıkça, Müslüman ocaklarında kırmızı etler kaynayacak.

Ancak, Kurban Bayramı'nda kesilen etin hemen tüketilmesi, sağlıklı gibi dursa da önerilmiyor.

Kesim sonrası ette “rigor mortis” yani ölüm katılığı adı verilen doğal bir süreç başlıyor. Bu süreç tamamlanmadan tüketilen etler hem sert oluyor hem de sindirim açısından çeşitli sorunlara yol açabiliyor.

Özellikle kurban kesiminin ardından kavurma yapmak isteyenlerin, etin dinlenme süresine dikkat etmesi gerekiyor

Krmızı etin lezzetini, yumuşaklığını ve sindirimini sağlaması için belirli bir süre uygun koşullarda bekletilmesi büyük önem taşıyor.

Peki, kurban eti kaç saat dinlendirilmeli? Rigor mortis süreci ne kadar sürer? Kurban eti nasıl dinlendirilir? İşte yanıtları..

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR

Kurban eti kesimin hemen ardından poşete konulmamalı ve üst üste yığılmamalıdır.

Etin ilk olarak hava alabilecek şekilde geniş kaplara alınması veya temiz bir ortamda asılarak bekletilmesi tavsiye edilir. Böylece etin iç sıcaklığı dengelenir ve ölüm katılığı süreci daha sağlıklı tamamlanır.

Dinlendirme sırasında etin doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve serin bir ortamda muhafaza edilmesi gerekir.

Büyük parçalar halinde bekletilen etler, dinlenme sürecinin ardından porsiyonlara ayrılarak buzdolabına ya da derin dondurucuya kaldırılmalıdır.

KAÇ SAAT DİNLENDİRİLİR

Kurban etinin en az 5-6 saat dinlendirilmesi gerekiyor.

Ancak ideal sonuç için bu sürenin 12 ila 24 saate kadar uzatılması öneriliyor.

Bu süre boyunca etteki “rigor mortis” yani ölüm katılığı süreci tamamlanıyor ve et daha yumuşak bir hale geliyor.