Kurban eti neden yeşillenir? Yeşillenen et bozulmuş mudur?

Kurban Bayramı sonrası etlerini pay eden vatandaşlar, birkaç saat ya da birkaç gün içinde oluşan renk değişimleri nedeniyle endişeye kapılıyor.

Özellikle et yüzeyinde görülen yeşilimsi tabaka, “Et bozuldu mu?” sorusunu beraberinde getiriyor.

Kurban etinde görülen yeşillenme her zaman bozulma anlamına gelmeyebiliyor.

Saklama koşulları, sıcaklık değişimi, hava almayan poşetler ve bakteriyel süreçler etin renginde farklılıklara yol açabiliyor.

İşte kurban etinin yeşillenme nedenleri ve dikkat edilmesi gerekenler...

KURBAN ETİ NEDEN YEŞİLLENİR

Kurban etinde görülen yeşillenme, çoğu zaman yanlış saklama koşullarından kaynaklanır.

Özellikle etin sıcak halde poşetlenmesi, havasız ortamda bekletilmesi veya üst üste yığılması, bakterilerin hızla çoğalmasına neden olabilir. Bu süreçte etin yüzeyinde yeşilimsi ya da mat renk değişimleri oluşabilir.

YEŞİLLENEN ET BOZULMUŞ MUDUR

Ette oluşan her yeşillenme doğrudan bozulduğu anlamına gelmeyebilir.

Ancak kötü koku, yapışkan yüzey, aşırı sümüksü doku ve ağır ekşi koku gibi belirtiler varsa etin tüketilmemesi tavsiye edilir.

Sadece hafif renk değişimi varsa ve kötü koku bulunmuyorsa, durum bazen oksidasyon veya saklama koşullarından kaynaklanabiliyor