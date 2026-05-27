Kurban eti paylaşımı: Kaç kişiye dağıtılır? 3'te 1 kuralı

Kurban Bayramı'nda ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kesim işleminin ardından etin nasıl pay edilmesi gerektiğini de araştırmaya başladı.

Dinimizde kurban etinin paylaşılması; yardımlaşma, dayanışma ve ihtiyaç sahiplerini gözetme açısından büyük önem taşıyor.

Bu nedenle “Kurban eti nasıl dağıtılır?”, “Kimlere verilir?”, “Kaç kişiye pay edilir?” soruları bayram döneminde sıkça gündeme geliyor.

Diyanet, merak edilen detayları açıkladı.

İşte, kurbanın pay edilmesi konusundaki hususlar...

KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR

Kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılması, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir.

(Kâsânî, Bedâ’i, 5/80-81) Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir. (bk. Nevevî, el-Mecmû‘, 8/413)

KAÇ KİŞİYE DAĞITILIR

1. Pay (İhtiyaç Sahipleri): Etin üçte biri kurban kesemeyen yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

2. Pay (Akraba ve Komşular): Üçte birlik kısım akrabalar, komşular ve eve gelen misafirler için ayrılır. Zengin olsalar dahi komşu ve akrabalara hediye edilmesinde sakınca yoktur.

3. Pay (Ev Halkı): Kalan son üçte birlik kısım ise evde, kurbanı kesen aile ve hane halkı tarafından tüketilir.