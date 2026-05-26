Kurban etinde "buzdolabı poşeti" uyarısı! Mundar ediyor...

Kurban ibadetini tamamlayan vatandaşlar, etleri pay ederek muhafaza edilecek hale getiriyor.

Et saklama konusunda yapılan yanlışlar ise bozulmalara yol açabiliyor.

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kurban eti saklama yöntemleri ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Osman Yardımcı, kurban etinin yanlış saklanmasının hem ekonomik kayba hem de sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.

Vatandaşların özellikle kurban kesiminin ardından yapılan muhafaza hatalarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Yardımcı, etlerin poşete konularak doğrudan dolaba kaldırılmaması gerektiğini anlattı.

'ETLER 5-6 SAAT DİNLENDİRİLMELİ'

Kurban kesildikten sonra etlerin hemen dolaba kaldırılmaması gerektiğini belirten Yardımcı, “Evlerde klima varsa açsınlar. Temiz bir örtü ya da sergi üzerine etleri sererek önlü arkalı 1'er saat çevirmek gerekiyor. Yaklaşık 5-6 saat dinlenen et hem kendini toplar hem de işlenirken zayiat vermez. Ama sıcak eti üst üste koyarsanız yanma yapar, renk değiştirir ve bakteri oluşturur. Bu da insan sağlığı açısından ciddi risk taşır" diye konuştu.

HEMEN POŞETLEMEYİN

Federasyon olarak yıllardır vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Yardımcı, “Biz yıllardır televizyonlarda, basında vatandaşlara nasıl saklama yapılacağını anlatıyoruz. Hanımefendilere özellikle söylüyoruz; kurban eti hemen poşete koyulup dolaba atılmaz. Bu bilinç oluştuğu için Türkiye genelinde et zayiatı yüzde 25-30 seviyelerinden yüzde 3-5'e kadar düştü" dedi.