Kurban kanı alna sürülür mü, caiz mi? Diyanet'ten uyarı!

Kurban ibadetini idrak eden Müslümanlar arasında bazı doğru bilinen yanlışlar yayılabiliyor.

Bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilenleri yanıtlıyor.

Kurban sabahı en sık konu olan adet, "alnına kurban kanı sürmek" oldu.

Geçmişte kötülüklerden korunma, adanmışlık ve arınma sembolü olarak uygulanan bu davranışa dair uyarı yapıldı.

Peki; kurban kanı sürmek caiz mi? İşte yanıtı!

ALNINA KURBAN KANI SÜRMEK CAİZ Mİ

Din İşleri Yüksek Kurulu Sözcüsü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, açıklamalarda bulundu.

Kurban ibadetiyle ilgili toplumda bazı yanlış uygulamaların olduğuna değinen Yaman, bu adetlerin dinde yeri olmadığını ifade etti.

Yaman, kurban kesildikten sonra hayvanın kanının çocukların alnına sürülmesi davranışının yaygın olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Dinde yeri olmayan bazı davranışlar görülmektedir. Kesilen kurbanın kanını kişinin yüzüne veya ev ya da aracının bir yerine sürmek hiçbir dini dayanağı olmayan bir uygulamadır. Akan kan dinimize göre necistir, yani maddi bir pislik hükmündedir. Her bakımdan temiz olması gereken Müslümanın bu pislikten de uzak durması gerekir."